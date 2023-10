Estos son los diez eventos geopolíticos que amenazan al mundo en 2024, según los expertos de The Economist

Anualmente, la Unidad de Inteligencia Económica de la revista The Economist (EIU, por su sigla en inglés) trata de llenar esa necesidad publicando un documento con los principales riesgos del año que está por comenzar y 2024 no es la excepción. Aunque no prevé una caída en el crecimiento global -lo ve estable, aunque poco espectacular-, considera que las tensiones geopolíticas, la llegada de nuevas tecnologías y las persistentes amenazas ambientales podrían alterar el devenir de 2024.