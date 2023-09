Zelenski siente que varios socios estén comenzando a perder interés en la guerra ruso-ucraniana: “Lo veo en sus ojos”

Hace poco, el presidente de Ucrania, Volodimir Zelenski, no tuvo problema alguno en asegurar que se encuentra mentalmente preparado para la guerra, pese a los avances que vinieron anunciando por parte de la contraofensiva.

Asimismo, el mandatario del país que desde comienzos del año pasado fue invadido por Rusia, dijo que cree que varios de sus socios internacionales ya no están tan interesados en la guerra; de hecho, comentó que en sus ojos puede ver si están o no con ellos.

Mediante una entrevista para The Economist , el presidente de Ucrania manifestó: “Tengo esa intuición. Leo, escucho y veo en sus ojos cuando dicen ‘siempre estaremos con vosotros’, pero puedo ver quienes están o no con nosotros”.

En la misma corriente de ideas, Zelenski pronunció: “Si no estás con Ucrania, estás con Rusia, y si no estás con Rusia, estás con Ucrania. Si nuestros socios no nos ayudan, ayudarán a Rusia a ganar”.