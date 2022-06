Fenalco pidió una reunión con el presidente Petro para hablar sobre los días sin IVA

Jaime Alberto Cabal, presidente de Fenalco, solicitó reunirse con el presidente electo, Gustavo Petro, con el propósito de hablar de la continuidad de los tres Días sin IVA en el país.

El dirigente gremial resaltó que espera sentarse a hablar, primero con argumentos técnicos y económicos, la viabilidad de darle continuidad a estas jornadas, antes de eliminarlas, incluso previo a la posesión el próximo 7 de agosto.

“Ante los anuncios que ha hecho el asesor del presidente Petro de acabar los Días sin IVA, Fenalco le propone al nuevo Gobierno sentarnos a discutir con argumentos técnicos y económicos las bondades de continuar o no con esta iniciativa, que ha beneficiado en gran parte a los comerciantes y los colombianos”, indicó Cabal.

El pronunciamiento de Cabal se da luego de que el asesor económico del presidente Petro, Ricardo Bonilla, afirmara en una entrevista con SEMANA que estos tres días no benefician a la industria nacional, ya que son descuentos para productos importados que no estimulan lo producido en Colombia.

“Una promoción a la venta de importados de mayor valor agregado, con sacrificio en el recaudo, sin estímulo de lo nacional. No veo eso en el próximo gobierno, cuando se apuesta por mayor industria y consumo nacional”, indicó Bonilla a SEMANA.

Cabe mencionar que esta propuesta la había lanzado al ruedo el centro de pensamiento económico Fedesarrollo, que en su momento sustentó que “este tipo de medidas (Día sin IVA) solo benefician a unos pocos y no generan un mayor impacto en materia de recaudo de impuestos para el país”.

En contraposición, el actual ministro de Hacienda, José Manuel Restrepo, defendió la estrategia y aseguró que las jornadas libres del impuesto deberían seguir, pues “mueven el comercio, la industria y los servicios; generan empleo y ayudan al crecimiento de la economía”.

Para este año, ya estaban previstas tres jornadas de Día sin IVA, de las cuales se han realizado dos. La tercera tiene como fecha establecida el 2 de diciembre, lo que está incluido en una ley de la República, por lo cual desmontarla implicaría incluir la decisión en otra ley del mismo rango.

De igual manera, Fenalco señaló que estas jornadas de descuentos las aprovechan, sobre todo, personas que no tienen fácil acceso a productos que en estos días tienen la reducción del IVA y que, debido a eso, el comercio ha impulsado significativamente la reactivación de la economía.

Asimismo, en la última jornada sin IVA, el cual se desarrolló el anterior viernes 17 de junio, es decir, antes de la segunda vuelta presidencial, se vendieron un total de $ 10,6 billones en toda Colombia.

Gustavo Petro y Álvaro Uribe se van a reunir

Gustavo Petro, presidente electo, le agradeció al expresidente Álvaro Uribe Vélez por haber aceptado la invitación a participar del llamado gran acuerdo nacional, instancia en la que se busca el diálogo entre diversas fuerzas políticas, sociales y económicas.

“Bienvenidos a la era del diálogo que es la base de toda humanidad. Agradezco la respuesta positiva del expresidente Uribe y estoy seguro que Colombia agradecerá el que encontremos puntos comunes para una patria común”, indicó Petro a través de su cuenta de Twitter.

Asimismo, en el discurso, tras la entrega de su credencial como presidente electo, Petro invitó al expresidente a dialogar.

Bienvenidos a la era del diálogo que es la base de toda humanidad.



“He invitado a Álvaro Uribe Vélez, al que me he opuesto durante todo este siglo, a hablar conmigo sobre temas de país. Pero es simbólicamente porque, adicionalmente, lo que queremos es que en realidad millones de colombianos y colombianas se pongan en modo diálogo. Diálogo vinculante, es decir, no es diálogo simplemente por hablar, y diálogo para tomar decisiones”, manifestó Petro.

Ante la solicitud del presidente electo, el exmandatario dijo que representará al Centro Democrático en el diálogo que propone el presidente electo. “Agradezco la invitación del presidente Gustavo Petro. Acudiré a la reunión en representación del Centro Democrático. Son visiones diferentes sobre la misma patria”, trinó Uribe.