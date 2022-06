“Bienvenidos a la era del diálogo”: Gustavo Petro le agradeció a Uribe por aceptar su invitación

Gustavo Petro, presidente electo, le agradeció al expresidente Álvaro Uribe Vélez por haber aceptado la invitación a participar del llamado gran acuerdo nacional, instancia en la que se busca el diálogo entre diversas fuerzas políticas, sociales y económicas.

“Bienvenidos a la era del diálogo que es la base de toda humanidad. Agradezco la respuesta positiva del expresidente Uribe y estoy seguro que Colombia agradecerá el que encontremos puntos comunes para una patria común”, trinó el presidente electo.

Bienvenidos a la era del diálogo que es la base de toda humanidad.



Agradezco la respuesta positiva del expresidente Uribe y estoy seguro que Colombia agradecerá el que encontremos puntos comunes para una Patria común. pic.twitter.com/gDZrVLipCc — Gustavo Petro (@petrogustavo) June 24, 2022

En el discurso tras la entrega de su credencial como presidente electo, Petro invitó al expresidente, su principal rival en política, a dialogar.

“He invitado a Álvaro Uribe Vélez, al que me he opuesto durante todo este siglo, a hablar conmigo sobre temas de país. Pero es simbólicamente porque, adicionalmente, lo que queremos es que en realidad millones de colombianos y colombianas se pongan en modo diálogo. Diálogo vinculante, es decir, no es diálogo simplemente por hablar, y diálogo para tomar decisiones”, dijo en un aparte.

Quien también invitó al expresidente a dialogar fue Armando Benedetti, mano derecha de Gustavo Petro, quien sostuvo que el primero con el que se tenía que hablar en el marco del acuerdo nacional era Álvaro Uribe.

“En desarrollo del acuerdo nacional, creería que con el primero que hay que hablar es con Álvaro Uribe. ¿Por qué? Él ha ganado ocho de las once elecciones, es el político más importante del país de los últimos 20 años. Además, es un líder innato y tiene ascendencia sobre otros líderes. Yo creo que hay que hablar con Uribe, también con el ingeniero Rodolfo Hernández, con Federico Gutiérrez, invitarlos a un diálogo para ponernos de acuerdo en temas fundamentales que tienen que ver con la reforma agraria, una reforma tributaria, la justicia social, la transición energética”, dijo el senador en entrevista con SEMANA.

Frente a estas invitaciones, en un pronunciamiento inesperado, el exmandatario dijo que representará al Centro Democrático en el diálogo que propone el presidente electo.

Agradezco la invitación del Presidente Gustavo Petro.



Acudiré a la reunión en representación del Centro Democrático. Son visiones diferentes sobre la misma patria. — Álvaro Uribe Vélez (@AlvaroUribeVel) June 24, 2022

“Agradezco la invitación del presidente Gustavo Petro. Acudiré a la reunión en representación del Centro Democrático. Son visiones diferentes sobre la misma patria”, trinó el expresidente.

Aunque la reunión será la próxima semana, aún no está definido el lugar. Por ello, Armando Benedetti entraría en contacto con el expresidente para definir el lugar y la hora del encuentro.

Las reacciones

El senador electo Humberto de la Calle celebró el acercamiento entre los rivales políticos, calificándolo como “buena noticia para la nación”.

“La disposición de Álvaro Uribe a conversar con Gustavo Petro es una buena noticia para la nación. A ver si por fin se cumple el Himno Nacional: que cese la horrible noche”, escribió el exjefe negociador con las Farc.

El senador Iván Cepeda, también rival de Álvaro Uribe, resaltó la decisión del expresidente: “Siempre he sido partidario del diálogo. Creo que es el único camino para encontrar las soluciones a los problemas históricos de una nación agobiada por décadas de violencia política. Saludo disposición del expresidente Álvaro Uribe a participar en el proceso del acuerdo nacional”.

La representante Katherine Miranda, quien formó parte de la campaña de Petro, afirmó que esta reunión es la muestra del cambio en el país.

“Mensajes de Petro y Uribe me hace creer que el país sí está cambiando, que sí podemos construir en la diferencia”, escribió en Twitter.