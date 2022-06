Atención: Expresidente Álvaro Uribe acepta invitación del presidente electo Gustavo Petro, ¿cómo será el encuentro?

El expresidente Álvaro Uribe aceptó la invitación del presidente electo Gustavo Petro. Hace apenas unas horas, Petro le hizo la invitación a quien ha sido su contradictor político por más de 20 años.

El presidente electo lanzó la propuesta durante el evento del Consejo Nacional Electoral (CNE), en el que se le entregaron las credenciales como mandatario para el periodo 2022-2026, y habló de un acuerdo nacional para adelantar las reformas necesarias para cumplir las promesas de campaña.

“La tarea fundamental hoy es el gran acuerdo nacional. Simbólicamente, he invitado a Rodolfo Hernández, mi contrincante, y a Álvaro Uribe Vélez, a quien me he opuesto durante todo este siglo, para que hablemos de temas de país”, dijo Petro.

Por esa razón, el expresidente Uribe amaneció a dar una respuesta a esa invitación y confirmó que acepta la propuesta. El encuentro será la próxima semana, según pudo confirmar SEMANA.

“Agradezco la invitación del Presidente Gustavo Petro. Acudiré a la reunión en representación del Centro Democrático. Son visiones diferentes sobre la misma patria”, señaló Uribe en su cuenta en Twitter.

Agradezco la invitación del Presidente Gustavo Petro.



Acudiré a la reunión en representación del Centro Democrático. Son visiones diferentes sobre la misma patria. — Álvaro Uribe Vélez (@AlvaroUribeVel) June 24, 2022

Sin duda, una noticia política que sorprende porque para nadie es un secreto que Uribe y Petro han tenido grandes diferencias e incluso, enfrentamientos en las sesiones del Senado, donde compartieron espacios.

El presidente electo de Colombia ha sido uno de los más grandes críticos del expresidente y en la última década ha lanzado fuertes críticas a las políticas que implementó Uribe durante sus dos periodos como mandatario del país.

Álvaro Uribe y Gustavo Petro. - Foto: Semana

Uribe dejó claro que asistirá en representación del Centro Democrático, partido que fundó en 2013, y que seguramente se declarará en oposición al gobierno de Gustavo Petro. Sin embargo, el expresidente señaló, desde que se conocieron los resultados de la segunda vuelta presidencial, que primero estaba el país.

“Para defender la democracia es menester acatarla. Gustavo Petro es el Presidente. Que nos guíe un sentimiento: Primero Colombia”, dijo al conocer los resultados de las elecciones.

Aunque la reunión será la próxima semana, aún no está definido el lugar. Por ello, Armando Benedetti entraría en contacto con el expresidente para definir el lugar y la hora del encuentro.

Justamente Benedetti, quien es la mano derecha del presidente electo, fue el primero en poner el tema de la reunión Uribe-Petro sobre la mesa y explicó que ese diálogo nacional era necesario para lograr consensos y superar los problemas del país.

“Tiene que ser con base en proyectos de ellos, no solamente de nuestras propuestas, porque sería empezar con imposiciones. En desarrollo del acuerdo nacional, creería que con el primero que hay que hablar es con Álvaro Uribe. ¿Por qué? Él ha ganado 8 de las 11 elecciones, es el político más importante del país de los últimos 20 años. Además, es un líder innato y tiene ascendencia sobre otros líderes. Yo creo que hay que hablar con Uribe, también con el ingeniero Rodolfo Hernández, con Federico Gutiérrez, invitarlos a un diálogo para ponernos de acuerdo en temas fundamentales que tienen que ver con la reforma agraria, una reforma tributaria, la justicia social, la transición energética. Esos temas tienen que pasar por estas personas, incluyendo a Uribe, que es, desde afuera, quien se ve más lejos y que es la otra burbuja que siempre riñe con esta burbuja. Yo creo que el país no soporta más esta polarización”, dijo Benedetti.

Armando Benedetti, Gustavo Petro y Álvaro Uribe. - Foto: SEMANA

Petro explicó que una de sus prioridades legislativas será la reforma tributaria por lo que habló de un ‘pacto nacional’ en donde estén todos los sectores políticos y empresariales del país.

“Lo que les vamos a pedir no es en realidad un gasto del bolsillo llamado impuesto, a cuatro mil y cinco mil de las personas que más privilegios han tenido en Colombia, lo que les vamos a pedir es una inversión no en la propia empresa, sino en la sociedad colombiana”, señaló el presidente electo.

Además, agregó que “se trata de una inversión que se llama educación pública, que se llama cero hambre, con el compromiso que a través de la cero corrupción, la sociedad colombiana podrá prosperar y en esa medida podrá ser más grande la empresa, podrán ser más grandes las fortunas, la riqueza individual como la riqueza social del país”.

Es por ello, que el presidente electo sabe que es fundamental un encuentro con Uribe aunque seguramente el expresidente, quien tiene una visión completamente distinta de país, fijará sus posturas sobre la economía del país.

Varios integrantes del Centro Democrático han lanzado duras críticas al nuevo presidente de Colombia y, por ejemplo, María Fernanda Cabal señaló que le gustaría liderar la oposición en el país.

El encuentro de Uribe con Petro la próxima semana„ no significa un cambio de postura del Centro Democrático frente al modelo propuesto por el presidente electo de Colombia, pero sin duda, será un avance en esa búsqueda de gobernabilidad en la que se ha concentrado el Pacto Histórico.