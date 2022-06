Aunque siempre ha sido su contradictor, como presidente electo Gustavo Petro invita a Álvaro Uribe a reunirse | ¿Aceptará el expresidente?

El presidente electo Gustavo Petro recibió este jueves 23 de junio la credencial que lo confirma oficialmente como el nuevo mandatario de los colombianos para el período 2022-2026.

En el evento que se llevó a cabo en las instalaciones de la Registraduría y en el que estuvieron todos los magistrados del Consejo Nacional Electoral, Petro aprovechó para hablar de algunas iniciativas que presentará su gobierno al Congreso de la República y la forma como lograría que avanzaran.

Por esa razón, nuevamente hizo un llamado para reunirse con el expresidente Álvaro Uribe Vélez e invitarlo a conformar el denominado acuerdo nacional.

“La tarea fundamental hoy es el gran acuerdo nacional. Simbólicamente, he invitado a Rodolfo Hernández, mi contrincante, y a Álvaro Uribe Vélez, a quien me he opuesto durante todo este siglo, para que hablemos de temas de país”, dijo Petro.

Petro señaló que su prioridad como presidente de Colombia será la de unir al país, por lo que sabe que debe dialogar con todos los sectores políticos, incluido el Centro Democrático, ya que muchos de quienes votaron por Hernández pertenecen a esa colectividad.

Esto quiere decir que el presidente electo de Colombia mantiene su idea de reunirse con todos los sectores políticos para garantizar la gobernabilidad y sacar adelante las reformas necesarias para cumplir con sus promesas de campaña.

De hecho, el senador Armando Benedetti le había dicho a SEMANA que “con el primero que hay que hablar es con Álvaro Uribe”. El senador, quien se convirtió en la mano derecha de Petro, explicó que ese diálogo nacional era necesario para lograr consensos para superar los problemas del país.

“Tiene que ser con base en proyectos de ellos, no solamente de nuestras propuestas, porque sería empezar con imposiciones. En desarrollo del acuerdo nacional, creería que con el primero que hay que hablar es con Álvaro Uribe. ¿Por qué? Él ha ganado 8 de las 11 elecciones, es el político más importante del país de los últimos 20 años. Además, es un líder innato y tiene ascendencia sobre otros líderes. Yo creo que hay que hablar con Uribe, también con el ingeniero Rodolfo Hernández, con Federico Gutiérrez, invitarlos a un diálogo para ponernos de acuerdo en temas fundamentales que tienen que ver con la reforma agraria, una reforma tributaria, la justicia social, la transición energética. Esos temas tienen que pasar por estas personas, incluyendo a Uribe, que es, desde afuera, quien se ve más lejos y que es la otra burbuja que siempre riñe con esta burbuja. Yo creo que el país no soporta más esta polarización”.

Durante su intervención, Petro también habló del Código Electoral que llegará nuevamente al Congreso de la República: “Podríamos presentarla el 20 de julio, yo no podría firmarlo, pero avalaría finalmente el 7 de agosto ese proyecto y que comience como la gran discusión de una reforma que tiene que ver con las instituciones políticas, que es fundamental, y es buscar la transparencia del voto y las instituciones que garanticen esa transparencia, a partir de esa que fue una ley y que ahora puede volver a ser proyecto de ley; entonces vamos a presentar el Código Electoral como proyecto de ley”.

Entrega de credenciales al presidente electo Gustavo Petro y vicepresidenta Francia Márquez. - Foto: Esteban Vega

Así mismo, indicó que una de las prioridades será la reforma tributaria para buscar la equidad en el país y porque sabe que será un duro debate en el Congreso: “De eso se trata el pacto nacional, no debemos tener colombianos con hambre, los campos deben producir alimentos y por eso debemos trabajar”.

En ese sentido, manifestó que debe haber un ‘pacto nacional’ para garantizar que la reforma pueda surtir su trámite con base en acuerdos que se logren con los diferentes sectores políticos y empresariales del país. “He invitado a Rodolfo Hernández y a Álvaro Uribe para que dialoguemos”, dijo Petro.

“Lo que les vamos a pedir no es en realidad un gasto del bolsillo llamado impuesto, a cuatro mil y cinco mil de las personas que más privilegios han tenido en Colombia, lo que les vamos a pedir es una inversión no en la propia empresa, sino en la sociedad colombiana”, señaló el presidente electo.

Entrega de credenciales al presidente electo Gustavo Petro y vicepresidenta Francia Márquez. - Foto: Esteban Vega

Además, agregó que “se trata de una inversión que se llama educación pública, que se llama cero hambre, con el compromiso que a través de la cero corrupción, la sociedad colombiana podrá prosperar y en esa medida podrá ser más grande la empresa, podrán ser más grandes las fortunas, la riqueza individual como la riqueza social del país”.

Por ahora, el expresidente Álvaro Uribe no ha respondido a la invitación que le extendió el presidente electo Gustavo Petro.