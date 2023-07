Fuerte pulso del gobierno por salvar el recaudo de impuestos, por demanda contra la reforma tributaria

El actual gobierno, al tramitar la reforma tributaria, incluyó ese artículo, con el cual, pretende obtener un mayor recaudo que le permita financiar la política social y ambiental propuesta, en el entendido de que la extracción de recursos naturales no renovables son un activo del Estado que se agota con su uso.

Para contrarrestar esa situación que, en otras palabras, deja un hueco y un efecto social en el lugar en el cual se realiza, en la normatividad que fue aprobada en el Congreso, introdujo la medida. Con esta, “la contraprestación económica a título de regalía de que tratan los artículos 360 (la explotación de un recurso natural no renovable) y 361 (ingresos corrientes del Sistema General de Regalías) de la Constitución Política no será deducible de la base gravable del impuesto sobre la renta, ni podrá tratarse como costo ni gasto de la empresa explotadora de recursos naturales no renovables”.