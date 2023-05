Jaime Bayly criticó la salida de José Antonio Ocampo del MinHacienda: “a mí me daba confianza”

La sorpresiva salida de José Antonio Ocampo del Ministerio de Hacienda fue -sin duda- una noticia que generó mucho revuelo, no solo en el contexto local, sino también a nivel internacional, puesto que se han encendido un sinnúmero de alertas frente a los efectos que este hecho podría generar sobre la economía del país y el impacto sobre la confianza de los inversionistas, quienes veían en este personaje una prenda de garantía para invertir en Colombia.

Ocampo era considerado por muchos como un profesional que no se dejaría llevar por los impulsos del presidente Gustavo Petro y pese a que se sabía que no completaría los cuatro años en el cargo, su salida estaba proyectada para el 2024 y no apenas ocho meses después de haber empezado su gestión en uno de los cargos más importantes del Gobierno Nacional, que ahora deberá trabajar por no generar pánico en los mercados.

José Antonio Ocampo era considerado por muchos como un profesional que no se dejaría llevar por los impulsos del presidente Gustavo Petro. - Foto: Transmisión Youtube

Una de los pronunciamientos más recientes fue el del periodista peruano, Jaime Bayly, quien indicó que José Antonio Ocampo tenía un manejo y conocimiento a fondo de las dinámicas de los mercados internacional y locales, y que generaba tranquilidad entre los analistas y expertos del mundo financiero, razón por la cual le tomó por sorpresa el anuncio de su relevo por Ricardo Bonilla, quien quedará al frente ahora del Ministerio de Hacienda.

“Me preocupa. Yo no hubiera sacado al ministro de Hacienda (José Antonio Ocampo). A mí me daba confianza, era un señor que entendía las leyes básicas del libre mercado, de la globalización, de cómo crear riqueza. Yo entiendo que Petro quiere repartirla, pero primero hay que crearla. No puedes partir la torta si antes no la has hecho. El ministro de Hacienda me tranquilizaba. Luego perdió a un ministro que me parece que era talentoso, el de Educación”, dijo Baily en diálogo con SEMANA.

Jaime Bayly. Bogotá Abril 29 de 2023. Foto: Juan Carlos Sierra-Revista Semana. - Foto: JUAN CARLOS SIERRA PARDO

Durante su entrevista con la directora de SEMANA, Vicky Dávila, el periodista Jaime Baily también se refirió a la salida de Carolina Corcho del Ministerio de Salud y aseguró que “entonces, Abad Faciolince, en El País, tenía razón. Petro, cuando tiene poder, no sabe administrarlo sabiamente”.

“En su espíritu se esconde un pequeño dictador agazapado, un autócrata escondido, le gusta machacar. ¿Por qué hace machacar al ministro Gaviria? ¿Por qué hace machacar a este ministro de Hacienda? Él los eligió, ¿o no? Entonces, si él los elige, que aprenda a cohabitar con ellos”, explicó al respecto.

¿Quién es el nuevo Ministro de Hacienda?

El nuevo ministro de Hacienda, Ricardo Bonilla, fue formado en las universidades Nacional y Jorge Tadeo Lozano de Bogotá. Realizó estudios de economía industrial y cambio mundial en Francia, para luego volver a Colombia, país en el que ha acuñado una amplia experiencia académica y administrativa.

El nuevo ministro de Hacienda, Ricardo Bonilla, fue formado en las universidades Nacional y Jorge Tadeo Lozano de Bogotá. - Foto: Semana/ Semana/ Alejandro Acosta

Con su línea de economista keynesiano, es decir, que pone por encima el papel del trabajo en la producción de una economía, ha sido profesor en buena parte de las universidades del país.

Dentro de sus cargos administrativos se destaca el de secretario de Hacienda de Bogotá y director del Centro de Investigaciones para el Desarrollo (CID) de la Universidad Nacional. También ha sido integrante de las juntas directivas del Grupo Energía Bogotá (GEB), Codensa del GEB, Emgesa del GEB, Transportadora de Gas TGI y Transmilenio.

El nuevo ministro de Hacienda ha participado en buena parte de los debates económicos que se han dado en el país para adelantar reformas y formular políticas públicas.

Bonilla tiene un alto componente investigativo en su hoja de vida, particularmente en el tema laboral y pensional. También es conocedor en profundidad de temas tributarios. Así, ha hecho parte de varias misiones de expertos en los asuntos mencionados, por lo que será ficha clave para el trámite de los proyectos legislativos del Gobierno que hacen curso en el Congreso, los cuales, pese a ser del resorte de la ministra de Trabajo, Gloria Inés Ramírez, tienen un alto tinte económico.

Dinero colombiano, billetes de pesos en el fondo de la bandera nacional de Colombia - Foto: Getty Images/iStockphoto

No obstante a su experticia, llega a la cartera de Hacienda en un momento complejo, en el cual la inflación ha estado en una senda ascendente, sin que ninguna política aplicada la haya podido bajar, y un freno en la economía, por altas tasas de interés aplicadas por el Banco de la República, precisamente para tratar de contener la inflación.