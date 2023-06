Los colombianos no están viajando en el territorio nacional. Hay preocupación del sector, las cifras siguen cayendo

Aunque para el presidente Gustavo Petro sigue insistiendo el sector del turismo va a reemplazar al sector petrolereo en Colombia en ser uno de los mayores generadores de riqueza, pues el gremio si lo ve con gran dificultad, pues Asociación Hotelera y Turística de Colombia, Cotelco, reveló que enero a abril hubo una caída del 9 % sobre el número de colombianos que viajaron a diferentes regiones en el país. Este comportamiento explicado por la salida del mercado de las aerolíneas Viva y Ultra, con 1 millón menos de pasajeros movilizados.

Gráfica 2. Comportamiento Tasa de Ocupación Hotelería en Semana Santa 2023 por capítulo - Foto: Cotelco

“En el sector se viene dando una situación de decrecimiento en el año, lo que hacía Viva y Ultra pesaba mucho en el turismo nacional. La inflación y el Iva de 19% en el sector turístico también están afectando la demanda”, indicó José Duarte, presidente de Cotelco.

Duarte citó las cifras del Departamento Nacional Administrativo de Estadística (DANE) para explicar el comportamiento a la baja que ha tenido el sector. Según la entidad los precios de los tiquetes aéreos han incrementado aproximadamente 29,4 % en mayo de 2023, frente a 2022, esto hace que se reduzca indiscutiblemente que los colombianos no viajen o que decidan hacerlo a las regiones que con facilidad lo pueden hacer por tierra, y esto por supuesto reduce la posibilidad que el sector del turismo reciba una mayor oferta, puntualizó el presidente de Cotelco.

De manera que el gremio sigue haciendo un llamado al Gobierno Nacional a que si bien, el presidente Petro tiene sus expectativas puestas en el sector, pues si debería ayudar a incentivar que más colombianos y turistas internacionales viajen en el país.

La propuesta es clara y que se reduzca la carga tributaria, como ocurrió en pandemia que el IVA de los tiquetes se mantuvo en el 5 % y el de la ocupación hotelera fue del 0 %.

El beneficio de descuento del IVA a tiquetes aéreos del 19 % al 5 % estuvo vigente hasta el 31 de diciembre y según el presidente de Cotelco, José Andrés Duarte, la eliminación de esa medida ha afectado no solo a los viajeros, sino también a los hoteleros, porque es de recordar que el IVA era del 0 % en los servicios de alojamiento.

“Lo que nosotros narrábamos es que en la discusión de la reforma tributaria, y recuerdo que fue en una de esas reuniones de socialización del proyecto en ese entonces en Cali, le dijimos al ministro de Hacienda: ‘ministro, aquí hay una política diferencial’. Y claro evidentemente esta es una discusión entre el Gobierno, es una discusión entre los coordinadores del plan en ese momento de la reforma, esos ponentes que nos decían que no se podía, que el argumento era seguir unas recomendaciones desde la Ocde, y ese fue el planteamiento del Ministerio de Hacienda, que dijo aquí hay que acabar unos incentivos, como este caso del IVA”, manifestó en días pasado el presidente gremial.

En la II Convención del Alojamiento de la Asociación Hotelera y Turística de Colombia (Cotelco) en Pasto, Nariño. - Foto: Semana

Según Duarte, existen países de la Ocde tienen un planteamiento diferencial en IVA, que son ilustrados en la siguiente imagen construida por el gremio:

IVA diferencial para el sector Alojamiento en Países Unión Europea según Cotelco. - Foto: Cotelco

Y aunque hace 3 meses no descartaban que la posibilidad fuera sea completada en el Plan de Desarrollo y que a hoy, claramente no fue incluida esta propuesta, Duarte indicó que siguen persistiendo para que el Gobierno los escuche y que de alguna manera su propuesta sea aprobada, pues ya no fue ni el la reforma laboral ni en el Plan de Desarrollo, ambos proyectos ya fueron aprobados.