¿IVA al turismo? Esto pide la reforma tributaria del presidente Petro. Cotelco lanza advertencia

En entrevista con SEMANA, José Andrés Duarte, presidente ejecutivo de la Asociación Hotelera y Turística de Colombia (COTELCO) habla sobre la propuesta del gobierno Petro que busca gravar con IVA a los servicios Hoteleros y turísticos, que han estado exentos de ese tributo en el último año.

SEMANA: Recientemente, el presidente de Aviatur dijo que eliminar el beneficio de exención del IVA en servicios hoteleros y de turismo no afectará la reactivación del sector, porque la gente que viaja tiene con qué pagar y qué es bueno que pongan si así les toca. ¿Por qué ustedes sostienen lo contrario?

J.A.D.: Es que eso crea un efecto directo y evidente sobre la industria. Esto en la medida en que, a hoy, tenemos una inflación que está rondando los dos dígitos, esa inflación seguramente termine más alta, y ahora sumarle a eso un IVA del 19% simplemente va a terminar con la poca capacidad de consumo que tienen nuestros clientes.

Entonces digamos que lo que va a ocurrir, si esta medida avanza, es que el turismo no va a poder terminar de recuperarse del coletazo de la pandemia. Ahora, esto tiene otra afectación concreta, y es el cómo afecta la dinamización del consumo turístico que nosotros hemos visto, en la medida que esa propuesta ha generado capacidad de consumo a los hogares colombianos y nos ha ayudado a recuperarnos mutuamente de la pandemia. El otro punto muy importante, es que cuando uno mira en detalle la encuesta de gasto interno en turismo que hace el Dane, uno se da cuenta que el 50% de los hogares que hicieron turismo en 2021 tenían ingresos iguales o inferiores a $2 millones, y el 83% ganaban menos de $5 millones.

El IVA es altamente regresivo y le está afectando a las familias de menores ingresos su capacidad de consumo en turismo, y esto es grave porque son el grueso de nuestros clientes. Agregarle IVA al turismo va a terminar desincentivando el crecimiento y la recuperación económica del sector.

Eliminar ese IVA va a recaer sobre esos hogares de bajos y medianos ingresos, y no olvidemos que el turismo hace parte de la canasta familiar, y en esa canasta se va a ver afectada esa capacidad de viaje, que es algo muy importante también.

SEMANA: COTELCO ha hablado de impuestos diferenciales. ¿Estarían dispuestos a que sean impuestos diferenciales dentro del segmento hotelero, es decir, que paguen más los hoteles grandes y se exima a los pequeños o a los que hacen turismo sostenible?

J.A.D.: No, nosotros no hemos entrado en esa dinámica, precisamente por lo que he dicho. En este momento lo que nosotros le estamos planteando al gobierno es que, en el caso del IVA, que entendemos que es una medida temporal nos parece importante que el gobierno pueda darle una continuidad de, al menos, dos años más de exención. Con un propósito claro, que es solo por dos años y es para poder lograr la reactivación de las empresas del sector turismo para que puedan salir a flote en términos financieros.

Hoy por hoy los hoteles están altamente endeudados, y toda la caja que están recibiendo, por supuesto los hoteles, hospedajes y alojamientos están destinando ese dinero a cubrir deudas.

J.A.D.: Es que no llevamos ni un año de buen comportamiento a nivel nacional, tenemos regiones que aún están rezagadas. Bogotá, por ejemplo, está rezagada respecto a 2019 y tenemos otras partes del país como Nariño y Norte de Santander que están rezagadas también. Esto es importante porque este ha sido único año, después de pandemia, que llevamos intentando lograr una reactivación económica que nos permita cubrir todas esas obligaciones financieras adquiridas.

Además, esa reactivación hay que saber verla y evaluarla, porque muchos pueden decir “Ay, es que los niveles de ocupación están más altos”, y puede que sí, pero tengamos en cuenta la utilidad que eso está representando para el sector. Yo puedo decir que COLTECO, con los datos que ha recogido en el sistema de información hotelero, tiene una tarifa real que es 0.4% más baja que en 2019.

J.A.D.: Es decir, el hotelería ha buscado absorber de manera propia unos efectos de inflación que no se están reflejando en la tarifa, que por ejemplo en electricidad y gas llegan al 20%, en alimentos también ha llegado al 25% y ambos son nuestros insumos básicos. Estos sobrecostos no se están viendo en la tarifa, y todo es porque el sector busca asumir esto para recuperarse. Por supuesto que entendemos la situación nacional y mundial, pero necesitamos al menos por dos años más estos auxilios del gobierno para salir a flote.

Es una medida injusta y que nos resta competitividad, este es realmente nuestro llamado. No hay nada de tarifas diferenciales entre nuestros hoteles, ni nada de eso. Necesitamos una ayuda por dos años más para recuperarnos a niveles de 2019 y lograr cierto crecimiento.

SEMANA: ¿Cómo ha estado la ocupación hotelera en este año, que ya es de normalidad después de la pandemia?

J.A.D.: La ocupación es buena, esta mejorando. El promedio nacional ha estado cercano al 61%, pero igual significa que estamos dejando vacías casi el 40% de las habitaciones, y sí somos un país que se plantea como destino turístico, pues preocupa que tengamos regiones en donde el promedio es de 49% o 50% en el mejor de los casos.

SEMANA: ¿Cuál es la expectativa de crecimiento en 2022 y cómo creen que se afectaría dicha meta si les cambian el panorama tributario?

J.A.D.: Hay una estimación, por ejemplo, por dar un dato. Hay 3 billones de créditos del sector turismo que se apalancaron con el fondo nacional de garantías, y eso hay que cubrirlo. Hay un nivel de deuda muy alto y que cada vez se encarece más, porque el crédito es variable. Estos créditos se asumieron con el propósito de cubrir los pagos de empleados, funcionamiento, infraestructura y para poder cumplir con todas las obligaciones. Entonces, de ahí que nosotros estemos diciendo que es necesario mantener estas condiciones por un tiempo más, para poder tener y contar con un sector económico que sea viable.

Aquí toda la economía sufrió golpes duros en la pandemia, pero nosotros somos muy vulnerables a toda esa situación, y la verdad es que no nos hemos recuperado de eso. Nuestro mensaje al gobierno es que se nos dé un tiempo más con el beneficio, pero que también se considere la posibilidad de incluir el IVA de manera gradual para que el impacto no sea tan fuerte.

S: Hablenos de otro tema que preocupa al sector: la sobretasa. ¿Qué pasa ahí?

J.A.D.: En el caso de la sobretasa también porque, para el 94% de los hoteles, que son pequeños, esa sobretasa puede representar hasta el 18% de los gastos operativos, es demasiado. Esta es una medida que queremos poner sobre la mesa, porque sí queremos ser un país competitivo en turismo, debemos cuidarlo y promover su recuperación. Sabemos que dentro del plan de gobierno esa es una meta importante, entonces queremos ayudar y poder atraer esa meta de 12 millones de turistas extranjeros, esos US $12 mil millones en divisas y, por supuesto, también poder diversificar la oferta de nuestras regiones, especialmente en donde no hay oferta de hospedaje y el turista no puede pernoctar, porque no tiene sentido que tengamos destinos como Chocó, Amazonas y La Guajira, que son apetecidos pero no hay en donde quedarse, y el turista solo es turista cuando pasa una noche en el lugar.

Todo es parte de esa invitación al gobierno, creemos que van a revisar nuestra propuesta y esperamos que tenga un desenlace positivo para poder seguir recuperándonos y buscar ese crecimiento anhelado.