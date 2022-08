“El turismo extranjero puede ser un sustituto parcial de la economía fósil”: Gustavo Petro

En su intervención en el Congreso Nacional de las Agencias de Viajes y Turismo (Anato), que se desarrolla este jueves en Bogotá, el presidente Gustavo Petro dio detalles de una idea que trae desde la campaña. El mandatario anunció que buscará que el turismo sea el sector que reemplace a la exploración petrolera y de carbón.

“El turismo extranjero, que es una transferencia de riqueza del mundo hacia acá, equivale a una exportación económicamente hablando. El turismo extranjero llegando a Colombia puede ser en el corto plazo un sustituto, no digo total, parcial, pero importante, de la economía fósil de la cual dependemos”, afirmó el presidente en el Congreso de la Anato.

El mandatario aseguró que ese propósito pasa por lograr la paz en el país, de lo contrario no se podrá llegar a los territorios. “Si nos queremos adentrar en esa economía, tenemos que aceptar que tenemos que construir la paz sin ingenuidades (...) El turismo está ligado a la paz”, aseguró.

En ese sentido, dijo que buscará reemplazar el carbón y el petróleo por actividades turísticas en las que extranjeros puedan conocer el país. “Nos toca, es un imperativo categórico, no podemos prosperar matando a la humanidad”, afirmó.

Reconoció que la lucha contra el cambio climático en Colombia puede ser “marginal” con relación al resto del mundo, pero que eso pondría a la vanguardia al país con relación a otras naciones. “Superar la economía carbonizada pone al turismo en una actividad fundamental en las perspectivas colombianas”, dijo el mandatario. “Si sabemos comerciar nuestra belleza, podemos lograr desconectarnos del carbón y del petróleo”, aseguró.

Petro mencionó que ese cambio de paradigma pasa por tener una mejor infraestructura aérea con la que pueda abrir el mercado a otras aerolíneas y mejorar las pistas de aterrizaje del país, especialmente en puntos estratégicos en los que se pueda incentivar el turismo.

Por ejemplo, habló de que puedan llegar más aerolíneas extranjeras, especialmente de los Emiratos Árabes Unidos. “Si de aquí no llega de Emiratos Árabes un avión, no llegan los árabes con plata. Nos toca, no podemos esperar en estos ritmos a ver hasta cuándo abrimos otra línea”, dijo el presidente Petro.

También se refirió a Avianca y mencionó que hay una “nostalgia” con la aerolínea que ya no le pertenece al país. “¿Es Avianca nuestro conector o abrimos? Abrimos, porque qué más hacemos. Nos quedamos con una nostalgia, sí, pero Avianca es una nostalgia colombiana”, afirmó Petro. También mencionó a Satena preguntando si es una aerolínea que pueda ayudar en ese propósito.

Agregó que todo el turismo extranjero llega en avión, a excepción de Venezuela, con quien espera restablecer los lazos, y que por eso es importante mejorar la infraestructura aérea del país. “Si queremos turismo en crecimiento, tenemos que hablar de la aviación, de los aeropuertos”, aseguró.

Para eso propuso hacer un “mapa de construcción de pistas” con una mirada hacia el turismo, en el que las principales pistas puedan estar en los lugares con mayor interés turístico. El mandatario reconoció que gran parte de esos logros pasan por la gestión del Gobierno; por eso, en el Congreso de la Anato, aseguró que de su parte tendrán un “aliado”, pero reconoció que en el camino se podrán presentar diferencias.

Para lograr esa propuesta de reemplazar el carbón y el petróleo con el turismo, Petro reconoció que el país tiene que lograr la paz y cuidar la belleza y la biodiversidad. Habló de impulsar el ecoturismo, los recursos hídricos y que los habitantes de diferentes partes del país conserven sus orígenes para que eso pueda ser mostrado al resto del mundo.