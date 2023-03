Turistas de Semana Santa tendrán que pagar tiquetes más caros, con el IVA del 19 %: este es el llamado de Cotelco

El ministro de Hacienda y Crédito Público, José Antonio Ocampo, descartó la idea de volver al IVA del 5 % en los tiquetes de aéreos, medida que fue instaurada durante la declaratoria de emergencia por covid-19 en Colombia.

Le medida buscó incentivar la compra de vuelos nacionales para que así fuera reactivado el sector turismo, cuando comenzaron a flexibilizarse las medidas para contener el virus. Por su parte, la Asociación Hotelera y Turística (Cotelco) manifestó que ha presentado en diferentes oportunidades al Gobierno nacional volver a reducir dicho porcentaje en tiquetes aéreos y en el alojamiento hotelero, para que exista un menor golpe a los bolsillos de los viajeros en Colombia y así seguir incentivando el turismo en el país.

Es de recordar que este sector, el del turismo, ha sido el principal postulado por el Gobierno Petro a reemplazar el mayor generador de riqueza en el país, como lo es el sector petrolero, todo esto por la construcción de la hoja de ruta para la transición energética y que el país no dependa de este sector como principal generador de divisas.

El Gobierno Petro plantea sustituir ingresos provenientes de la industria petrolera por otras fuentes, entre ellas, la del turismo. - Foto: Fotos SEMANA / A.P.I.

“La respuesta es no, ningún IVA se puede bajar en este momento”, sostuvo el ministro Ocampo el pasado jueves con empresarios en Barranquilla.

El beneficio de descuento del IVA a tiquetes aéreos del 19 % al 5 % estuvo vigente hasta el 31 de diciembre y según el presidente de Cotelco, José Andrés Duarte, la eliminación de esa medida ha afectado no solo a los viajeros, sino también a los hoteleros, porque es de recordar que el IVA era del 0 % en los servicios de alojamiento.

II Convención del Alojamiento de la Asociación Hotelera y Turística de Colombia (Cotelco) en Pasto, Nariño. - Foto: Semana

“Lo que nosotros narrábamos es que en la discusión de la reforma tributaria, y recuerdo que fue en una de esas reuniones de socialización del proyecto en ese entonces en Cali, le dijimos al ministro de Hacienda: ‘ministro, aquí hay una política diferencial’. Y claro evidentemente esta es una discusión entre el Gobierno, es una discusión entre los coordinadores del plan en ese momento de la reforma, esos ponentes que nos decían que no se podía, que el argumento era seguir unas recomendaciones desde la Ocde, y ese fue el planteamiento del Ministerio de Hacienda, que dijo aquí hay que acabar unos incentivos, como este caso del IVA”.

A lo que según Duarte, desde ese momento le explicaron al Gobierno nacional que precisamente existían países de la Ocde que tenían un planteamiento diferencial en IVA, que son ilustrados en la siguiente imagen construida por el gremio.

IVA diferencial para el sector Alojamiento en Países Unión Europea según Cotelco. - Foto: Cotelco

Sin embargo, ante la negativa, que de hecho fue repetida en los últimos días por el ministro Ocampo, Cotelco dijo que no descartan que la posibilidad sí sea completada en el Plan de desarrollo que ya fue aprobado en primer debate en el Congreso de la República.

“Puede ser posible que quizá con más tiempo, con una mirada de plan nacional de desarrollo, con una hoja de ruta, es un poco lo que pretendemos nosotros que se construirá a cuatro años, se entienda que en el articulado debería haber un estímulo de la demanda, y con el apoyo del Congreso y evidentemente con el apoyo del Ministerio de Hacienda, el Ministerio de Comercio, pues encontremos una señal que sea congruente a ese gran propósito de empleo y por supuesto más desarrollo con turismo”, manifestó Duarte en la II Convención del Sector de Alojamiento que se realizó en Pasto.

Pero en el mismo evento en el que participó, el director del Departamento Nacional de Planeación, Jorge Iván González, pareciera que aún la negativa sobre el descuento del IVA sigue latente.

“Nosotros en principio, como lo hemos dicho en el Plan de Desarrollo, no queremos introducir ningún artículo que tenga impactos tributarios directos, entre otras cosas porque desde el punto de vista jurídico nos pueden decir que no tiene unidad de materia y que el Plan de Desarrollo no es para hacer reformas tributarias, entonces esa es la dificultad; por eso nosotros, desde el punto de vista técnico, hemos rechazado varias propuestas que tienen impacto tributario, impacto fiscal”, argumentó González.