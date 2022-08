Los colombianos sienten que la economía del país no va tan bien como parece: ¿por qué?

Factores como la inflación, la volatilidad del dólar y las constantes alzas de las tasas de interés; le siguen pasando factura al buen momento económico que traía el país luego de la pandemia. Esto afecta ya no solo sus indicadores, sino la tranquilidad de los colombianos respecto al momento actual y el futuro.

El Departamento Administrativo Nacional de Estadísticas (Dane) reveló este jueves 25 de agosto los resultados de la Encuesta de Pulso Social para julio de este año, en la cual se percibe una caída en la confianza de los hogares en el país respecto a la situación actual de la economía del país, la cual muchos creen que no va tan bien como parece.

Según los resultados presentados por Yulieth Solano, subdirectora encargada del Dane, el 43,4 % de las personas jefes de hogar en las 23 ciudades y áreas metropolitanas afirmó, en julio de 2022, que la situación económica de su hogar era peor en comparación con la vivida 12 meses atrás, mientras que para el 38,0 % era igual.

“En julio de 2022, comparando la situación económica actual con la de hace un año, el 64,9 % de los y las jefes de hogar dijo que no tenían en ese momento mayores posibilidades con que comprar ropa, zapatos, alimentos, etc., y el 80,7 % no tenía para ahorrar alguna parte de sus ingresos”, agregó la funcionaria.

Por otra parte, para el séptimo mes del año, el Indicador de Confianza del Consumidor (ICC) en las 23 ciudades y áreas metropolitanas fue 34,8, lo que representa un descenso de 3,6 puntos frente al registrado en junio (38,4) de ese mismo año. Por sexo, este indicador fue 36,41 para los hombres y 33,74 para las mujeres.

“En el trimestre mayo-julio de 2022, el promedio de Confianza del Consumidor fue de 36,2 %. Al desagregar por ciudades, Cúcuta y su área metropolitana reportó el porcentaje más alto del ICC, con 48,0 %, y Cartagena mostró el más bajo, con 17,7 %. Para el caso de las tres ciudades principales, este indicador en Bogotá fue del 33,5 %, en Cali del 41,7 % y en Medellín del 39, 6 %”, explicó la Subdirectora del Dane.

Al preguntar por la situación económica del país, el 56,3 % dijo que era peor con respecto a la vivida en el mismo mes del año anterior, mientras que para el 9,3 % era mucho peor. Así mismo, al preguntar por la situación económica del país de cara al futuro (para los próximos 12 meses) comparada con la actual, el 34,7 % manifestó que será igual, el 22,7 %, mejor, y el 24,7 %, que será peor.

“El 78,6 % dijo que tenía menores posibilidades de que él, ella o alguno de los integrantes del hogar realizara compras de muebles, televisor, lavadora u otros aparatos electrónicos; el 19,8 % reportó que tenía las mismas posibilidades y el 1,5 % que tenía mayores posibilidades de hacer este tipo de compras”, dijo Yulieth Solano.

Otro punto que llama la atención de estos resultados entregados por el Dane, tiene que ver con que el 85,7 % de las personas que hacen parte de la jefatura del hogar dijo que no tendrán dinero disponible en los próximos 12 meses para salir de vacaciones, mientras que el 80,7 % de los y las jefes de hogar y sus cónyuges manifestó que no tenía posibilidades de ahorrar parte de sus ingresos y el 6,8 % dijo que no tenía ingresos.

“Por su parte, frente a la pregunta ‘¿cómo cree usted que se comportarán los precios en el país en los siguientes 12 meses comparados con los 12 meses anteriores?’, 49,4 % de las y los jefes de hogar contestaron que aumentarán mucho y 25,2 % dijeron que aumentarán igual”, concluyó la vocera de esta entidad.

Por último, en materia de empleo, el informe reveló que al ser consultado sobre lo que esperan frente a la generación de nuevos puestos de trabajo en el país durante los próximos 12 meses, el 37,7 % contestó que permanecerá igual, el 26,4 % dijo que disminuirá mucho y el 17,3 %, que aumentará poco.