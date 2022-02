Los estímulos de la Gobernación del Valle para impulsar crecimiento económico en Cali

Emprendimientos relacionados con deporte, gastronomía e incluso la fabricación de productos para el bienestar animal, hacen parte de los ganadores del fondo Valle INN Comunas Cali, con el que la Gobernación del Valle inició su aporte a la reactivación económica de la capital del departamento.

“Hoy me están entregando una máquina ribeteadora que me sirve para hacer más calzado y me permite generar de dos a tres empleos. Es espectacular que apoyen estos emprendimientos porque como vallecaucanos estamos sorprendidos y felices por recibir esta ayuda de parte de la Gobernadora”, dijo Sandra Milena Arve, en la jornada realizada en el coliseo El Pueblo, donde la gobernadora Clara Luz Roldán entregó insumos a beneficiarios de cuatro comunas caleñas.

Son 2.109 emprendimientos y pequeñas empresas lo que recibirán los beneficios de Valle INN en 18 comunas de Cali. “Vamos a aumentar la producción y a seguir apoyando a las madres cabeza de hogar con este emprendimiento en el que fabricamos y comercializamos camas para animales de compañía”, dijo José Mina, otro de los beneficiarios de Valle INN Comunas Cali, quien recibió hilos, telas, cambre y relleno.

Fueron momentos de gran emotividad para Alex Quebrada, quien entre lágrimas expresó lo “duro que es ver personas que han tenido un negocio y quebraron, es duro ver personas a las que se los está comiendo el ‘gota a gota’, ver personas aguantar hambre. Por eso le doy gracias a la Gobernadora por creer en los comerciantes en la gente”.

La gobernadora Clara Luz Roldán visiblemente conmovida recordó que la inversión es producto del trabajo de los comités de planeación de las comunas que priorizaron los recursos para reactivación económica. “Hoy estamos en las comunas 13, 14, 16 y 21, son más de 350 emprendimientos los que se verán beneficiados. En el total en las comunas en Cali estamos invirtiendo $18.732 mil millones y estamos entregándole estos insumos a más de 2 mil emprendedores”, sostuvo.

Por su parte, el secretario de Desarrollo Económico y Competitividad, Pedro Andrés Bravo, precisó que además de los insumos por $2, $5 y $10 millones a más de 2.000 emprendimientos, un equipo especializado les brinda asistencia técnica para que su proyecto sea sostenible y sus indicadores de gestión sean los mejores.