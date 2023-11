Más tijera al ya desfinanciado presupuesto para 2024, por fallo de la Corte que tumba medida de la reforma tributaria

Por esa no deducibilidad de las regalías el país esperaba obtener ingresos de entre 4 y 5 billones de pesos, según cálculos de distintos expertos . La cifra no es de poca monta, y menos aún si se suma a las alertas que se han venido enciendiendo en el país, en el sentido de que el Presupuesto para 2024 estaría desfinanciado.

El escenario que queda en las finanzas públicas, luego del fallo del Alto Tribunal, no está del todo despejado. Aunque el presidente Gustavo Petro habló de la necesidad de recortar el gasto, y en ese sentido se refirió a la necesidad de disminuir el presupuesto de las tres ramas del poder público, no es fácil cotejar de nuevo las cuentas.

No obstante y aún con los pronunciamientos sobre el fallo, hay economistas que dicen que hay margen de maniobra, si se enderezan algunos caminos tomados, pues la plata pública parece no escasear. Al menos, no en relación con vigencias presupuestales anteriores, ya que en este año, se tenían disponibles 50 billones de pesos más, en comparación con el año anterior; mientras que para la vigencia de 2024 habría una candidad adicional similar frente al presupuesto que está en ejecución.