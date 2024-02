Mi Casa Ya: así se puede consultar el estado de solicitud de este subsidio de vivienda

Actualmente, los beneficiarios de Mi Casa Ya son los hogares más vulnerables, que no han recibido otro subsidio de vivienda o cobertura a la tasa de interés, que tampoco son propietarios en el territorio nacional y que tengan una clasificación en la encuesta Sisbén IV entre A1 y D20 (los puntajes con la letra A corresponden a hogares en pobreza extrema, los B a pobreza moderada, los C a vulnerables y los D no son ni pobres, ni vulnerables).