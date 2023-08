El mercado de vivienda sigue paralizado en Bogotá; ¿está afectando el POT de la alcaldesa Claudia López?

Con corte a julio de 2023, la vivienda sigue sin levantar cabeza. De acuerdo con cifras de Camacol, en lo corrido del año se han vendido 28.986 unidades de vivienda nueva en Bogotá y Cundinamarca, lo que significa un alarmante desplome del 45,7 %, frente a igual período del año anterior. La caída más preocupante está en la vivienda VIS, con un retroceso del 48,2 %, lo que pone en evidencia que las familias de más bajos recursos no están pudiendo acceder a casa propia.

Las iniciaciones, por su parte, entre enero y julio de este año, cayeron 34,5 %, de 47.305 unidades a 30.972, lo que se traduce en una señal de alarma, no solo porque no se está construyendo en Bogotá, sino también porque el sector de la construcción, que es uno de los principales jalonadores del PIB, está generando menos empleo.

Para Sandra Forero, quien duró 12 años al frente de la presidencia de Camacol, la falta de asignación de subsidios por parte del Gobierno es una de las principales razones que ha frenado el mercado de vivienda, pues las familias al no tener recursos para pagar su casa, a los proyectos se les está complicando lograr el cierre financiero, y al tener viviendas en el inventario, no se están lanzando nuevos proyectos.

POT

“Las actuaciones estratégicas las impone el POT en áreas estratégicas de la ciudad y lo que hace es que congela el desarrollo de dichas áreas de la ciudad por seis años , mientras que eso se va a reglamentando, es decir, congela la construcción de nuevos proyectos. En consecuencia, este POT lo que va a lograr es expulsar otra vez la vivienda social, porque está congelando el 60 % del suelo y está imponiendo una cantidad de cargas que no va a permitir que tengamos oferta de vivienda social”, dijo Forero.

El concejal de la Alianza Verde, Diego Cancino, si bien tiene otro argumento, también hizo fuertes cuestionamientos. “La ciudad no gana con las actuaciones estratégicas. No tenemos claridad dónde van a ser y los moradores van a ser los más afectados. La ciudadanía en la negociación va a perder porque no le van a pagar un precio justo”, precisó.