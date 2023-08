Sandra Forero lanza cruda advertencia para Bogotá tras el POT de Claudia López: “la oferta de vivienda se va ir reduciendo”

De acuerdo con Forero, quien encabeza la lista al Concejo de Bogotá por el partido Centro Democrático, advirtió que el decreto 555 de 2021, por el cual se adoptó el POT Bogotá reverdece 2022-2035, es un plan que deja la ciudad congelada en materia de infraestructura , vivienda e inversión, y crea un marco de inseguridad jurídica que, de no corregirse, paralizará el desarrollo urbano formal de Bogotá durante la próxima década.

“Ese no es el POT que se merecen los bogotanos, es un POT que necesita más o menos 60 reglamentaciones para poderse aplicar, ahora y el problema es que en estos últimos meses de administración, están sacando la reglamentación de afán, aceleradamente sin las consultas y la debida participación y eso no puede pasar”, manifestó Forero en diálogo con SEMANA.

“Todos los bogotanos se merecen poder vivir en Bogotá y todavía más si estamos hablando de viviendas sociales, pero este POT lo que va a lograr es expulsar otra vez la vivienda social, porque está congelando el 60 % del suelo y está imponiendo una cantidad de cargas que no va a permitir que tengamos oferta de vivienda social” , señaló.

La ex dirigente de Camacol precisó que es necesario “permitir que haya densidad, hacer parques, construir viviendas, comercio, actividad económica, pero no podemos congelar esas áreas porque lo que no se usa se daña, esas áreas congeladas se daña, esas áreas se van a convertir en zonas de inseguridad”.