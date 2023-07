“Este POT va a generar una inversión de $163 billones”: Felipe Jiménez, nuevo secretario de Planeación de Bogotá en SEMANA

Felipe Jiménez (F. J.): Muchas de las secretarías, en general, en las rectas finales, lo que hacen es terminar de ejecutar lo que planearon y en la Secretaría de Planeación estamos en ello, en plena ejecución. Por ejemplo, estamos sacando el POT, que si bien no es un elemento nuevo, todavía falta por implementar varios temas prioritarios.

F. J.: Por un lado, tenemos dos esquemas territoriales. Viene lo que hemos llamado las actuaciones estratégicas. Bogotá se ha hecho por pedazos, lo más grande que hemos pensado son planes parciales, pero es necesario planear más en grande. Una ciudad no puede construirse a una escala tan pequeña, hay que pensar en una escala más grande y eso son las actuaciones estratégicas. Entonces ahí queremos dejar las directrices de varias actuaciones estratégicas, que es un instrumento económico de creación de vivienda, de empleo, de innovación y crecimiento.

F. J.: Sí. El POT le apuesta a la proximidad, cómo lograr la ciudad de los 30 minutos, no durar tanto tiempo en el trancón, buscando un hospital, una tienda, sino que haya una ciudad de 30 minutos que le apueste al bienestar, a distribuir mejor el empleo y, para ello, Bogotá tiene las 33 UPL y en cada una de ellas estamos dejando proyectos integrales de proximidad. Es cómo construir una mejor ciudad desde lo local, cómo mejorar los corredores comerciales, los de movilidad, los peatonales, con mejor espacio público, mejor acceso a equipamientos. Son más de 160 proyectos que estamos dejando, que esperamos se empiecen a financiar desde el otro año con el presupuesto que quisiéramos dejar.

Con este POT también estamos dejando el plan para atender a la vejez en los próximos años, a los niños, a las mujeres, a los jóvenes con los diferentes equipamientos que estamos dejando, para que una mujer no tenga que sacar a su hijo de Suba y llevarlo a un colegio en Usaquén, lo mismo con los hospitales; entonces estamos dejando ese plan de atención muy robusto.

Bogotá es la ciudad más competitiva del país, pero eso no es por obra y gracia del Espíritu Santo, y sin duda alguna si no hacemos inversiones grandes, esa ventaja que tiene la ciudad se va a perder. La única gran obra en materia de movilidad que hizo la ciudad fue la calle 26, eso es inaudito, entonces con el POT estamos cuidando el empleo, promoviendo la industria y los servicios, y ahí tenemos distritos creativos de innovación, las actuaciones estratégicas, la protección de suelo de la industria para que la industria no se vaya a otro lado, sino que se quede aquí en Bogotá.