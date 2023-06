Secretaria de Planeación de Bogotá deja el cargo, recibió importante beca en la Universidad de Harvard

En la tarde de este martes 6 de junio, la alcaldesa de Bogotá, Claudia López, reveló que la secretaria distrital de Planeación, María Mercedes Jaramillo, recibió una importante beca de la Universidad de Harvard en Estados Unidos, por lo que la funcionaria dejará su cargo en la Alcaldía de Bogotá.

Se trata de la beca LOEB. “La Escuela de Diseño de Harvard escoge a los 9 profesionales más promisorios del mundo y les da la beca LOEB para profundizar durante un año sus habilidades de transformación social y urbana. Orgullo total que hayan escogido a nuestra gran secretaria María Mercer Jaramillo para su clase de becarios Harvard LOEB 2024”, escribió la mandataria distrital en su cuenta de Twitter.

López aprovechó para hacer un balance de la gestión de Jaramillo al frente de la Secretaría de Planeación. “Entre muchos logros le dejas a la capital el sistema de inclusión social Bogotá Solidaria, el Ingreso Mínimo Garantizado, el menor nivel de pobreza multidimensional de los últimos 13 años gracias a un conjunto de políticas públicas extraordinarias, el mayor número de viviendas habilitadas en planes parciales que reactivaron la construcción y la ciudad, y el POT más inclusivo, innovador, verde y sostenible que haya tenido nuestra ciudad”, afirmó la alcaldesa.

Alcaldesa Claudia López firmando el decreto por el cual se adopta la revisión del POT de Bogotá. - Foto: Alcaldía de Bogotá

Por su parte, la secretaria María Mercedes Jaramillo mostró su alegría por la beca recibida. “Gratitud por la oportunidad que recibo de la Escuela de Posgrado en Diseño de la Universidad de Harvard (Harvard GSD). Es un reconocimiento a la Alcaldía de Bogotá que dedico a la Secretaría de Planeación, a mis colegas y a Claudia López, con quienes trabajamos con mucho amor en la construcción de un futuro mejor. No sería posible sin ellos”.

Gratitud por la oportunidad que recibo de @HarvardGSD. Es un reconocimiento a @Bogota que dedico a @planeacionBog, a mis colegas y a @ClaudiaLopez con quienes trabajamos con mucho amor en la construcción de un futuro mejor. No sería posible sin ellos.https://t.co/c8CR5TIWky — Maria Mercedes Jaramillo 💚 (@YiyaJaramillo) June 6, 2023

Las otras personas seleccionadas para la beca LOEB, son: Catherine Buell, ex directora del Fondo de Equidad de Vivienda de Amazon; Akeem Dixon, Fundador y CEO The Intersect; Enrique Grabar, escritor; Mavis Gragg; directora ejecutiva de HeirShares; Adi Kumar, director djecutivo Ndifuna Ukwazi; Line Ramstad, fundadora y directora Gyaw Gyaw; Kannan Thiruvengadam, director Eastie Farm, Inc; y José Zeal-Henry; Co-Fundador, Sound Advice.

“Cada año académico, Beca LOEB en Harvard GSD da la bienvenida a una nueva cohorte de talentosos profesionales en la mitad de su carrera. Llegan de diversos orígenes pero comparten una pasión y un propósito común: fortalecer sus habilidades para promover la equidad y lograr resultados sociales positivos”, aseguró la escuela de Posgrado en Diseño de la Universidad de Harvard.

Secretaria de Planeación, María Mercedes Jaramillo - Foto: Secretaría de Planeación

Y agregó: “Durante su residencia de 10 meses, los becarios se sumergen en un rico entorno académico, auditan cursos en Harvard y MIT, intercambian puntos de vista y amplían sus redes profesionales. También interactúan con los estudiantes y profesores de Harvard GSD, participan como oradores y panelistas en eventos públicos y convocan talleres y otras actividades que fomentan el intercambio y la creación de conocimientos. En todo momento, los becarios consideran cómo podrían reenfocar sus carreras y ampliar el impacto de su trabajo”.

Alcaldía de Bogotá creó el primer laboratorio de ciudad dedicado a la planeación

En días pasados, en el marco de Smart City Expo Bogotá, la Secretaría Distrital de Planeación, hizo una apuesta ambiciosa con la creación del Laboratorio de Ciudad – LabDC. Un espacio de innovación pública para la planeación.

Este laboratorio representa un desafío orientado a:

1) tender redes entre las entidades del distrito y otros actores públicos y privados,

2) diseñar prototipos para mejorar las intervenciones urbanas en Bogotá, y

3) incorporar nuevas tecnologías al servicio de la organización de la ciudad.

El Distrito creó el primer laboratorio de ciudad dedicado a la planeación. El lanzamiento se hizo en Smart City - Foto: Secretaría de Planeación

El laboratorio aparece en un momento en el que se han fortalecido las iniciativas de innovación, pero al mismo tiempo, un momento en el que la necesidad de añadir creatividad a los procesos públicos es cada vez más patente. Con LabDC, la Secretaría de Planeación quiere instituir un espacio de innovación pública que no solo perdure en las próximas administraciones, sino que se convierta en un patrimonio que genere constantemente ideas para el desarrollo de la capital.