Diego Cancino reveló a SEMANA las razones que lo llevaron a declinar su aspiración a la Alcaldía de Bogotá

El concejal de Bogotá por la Alianza Verde, Diego Cancino, uno de los que hasta el momento había levantado la mano para confirmar su aspiración a la Alcaldía de Bogotá, decidió ‘bajarse del bus’. Tras varios meses de haber propuesto su nombre para la contienda electoral, el cabildante decidió dar un paso al costado.

En diálogo con SEMANA, Cancino explicó que son varias las razones que lo llevaron a tomar la decisión de no continuar con su aspiración, y entre ellas y quizás la de mayor peso, para que no perdieran legitimidad las denuncias que ha venido haciendo en contra del ex gobernador de Boyacá, Carlos Amaya.

Pero Cancino también resaltó que su decisión obedece a su intención de continuar en el Concejo de Bogotá.

Concejal Diego Cancino. - Foto: Concejo de Bogotá

“Tomé la decisión por varias razones. La primera, estoy convencido de que lo hemos hecho bien, hemos logrado avances en varios temas, sobre todo en denuncias de temas de corrupción y seguir en esa tarea creo puede ser interesante”, comentó Cancino quien confirmó que de hecho ya inscribió su candidatura para las próximas elecciones al Concejo de Bogotá.

“La segunda razón, es que creo que hay muchos nombres que se están sumando a la contienda y creo que no va a haber mucha incidencia”, agregó el cabildante.

Y en una tercera razón, Cancino se refirió a las denuncias que ha venido haciendo en contra de Amaya, hoy copresidente del Partido Verde.

“Yo he venido haciendo denuncias de atajo muy fuertes frente a Carlos Amaya y para que esas denuncias no perdieran legitimidad, y para que no se interpretara que yo estaba haciendo todo esto para aprovecharme y sacar réditos a la Alcaldía, pues también estuve dispuesto a declinar mi candidatura”, puntualizó Cancino.

División en el Partido Verde de cara a las elecciones de octubre. Fuertes señalamientos entre Cancino y Amaya. - Foto: Twitter/ @CarlosAmayaR

En varios apartes, Cancino ha denunciado que el ex gobernador de Boyacá, Carlos Amaya, habría favorecido a un círculo íntimo con millonarios contratos que terminaron en hallazgos fiscales, detrimento patrimonial e investigaciones disciplinarias.

Es de mencionar que recientemente la Alianza Verde dio a conocer las reglas para elegir al aspirante a la alcaldía de la capital, con el objetivo de suceder en el puesto a Claudia López, integrante de este partido político, a quien la ciudadanía la respaldó en las urnas casi cuatro años atrás.

Quienes aspiren a la Alcaldía de Bogotá deberán inscribirse máximo hasta el próximo 9 de junio. Eso sí, quienes se postulen deberán descartar la posibilidad de lanzarse como candidatos al Concejo.

Uno de los aspectos más relevantes es el mecanismo para elegir la candidatura única entre los aspirantes, de acuerdo con el partido político: una encuesta contratada por el Partido Alianza Verde. Solo quien obtenga el 15% de la intención de voto en la encuesta, compitiendo con los líderes de otros partidos y aspirantes por firmas, será proclamado como candidato(a) por el Partido Alianza Verde.

También llama la atención, la decisión que tomará el partido en caso de que ninguno de los candidatos alcance el 15 % de la intención de voto.

“Si los aspirantes a través de la encuesta contratada no logran alcanzar el 15% en intención de voto, la colectividad podrá sostener conversaciones institucionalmente con candidaturas externas o decidir directamente declarar en libertad a sus militantes para que definan con reglas claras a quién apoyarán”, explica el documento en mención.

Los resultados de la encuesta se darán a conocer a más tardar el 14 de julio de 2023, conforme con la Alianza Verde.

Concejal Diego Cancino, de la Alianza Verde. - Foto: Concejo de Bogotá

Ahora, si bien Diego Cancino afirmó que él decidió declinar su aspiración a la Alcaldía varios días antes que la Alianza Verde definiera las reglas para elegir al candidato, el concejal cuestionó las condiciones establecidas en el mecanismo.

“Yo me lancé al Concejo públicamente mucho antes de que la Alianza Verde emitiera la resolución con las reglas de juego”, dijo Cancino en un principio, y posteriormente puntualizó: “Esa resolución es una encerrona incomprensible porque condicionan a los candidatos a que no pueden aspirar al Concejo, eso nunca había pasado en el Partido Verde”, comentó.

Y concluyó: “Es la única encuesta del Verde en la que van a poner a los otros candidatos (de otros partidos), eso es para fregar a los candidatos que están aspirando; hace cuatro años la encuesta fue únicamente con Claudia López y Antonio Navarro, entonces no se entiende esa decisión ahora”.