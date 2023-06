El ex congresista, en un encuentro en la Universidad del Rosario con el rector Alejandro Cheyne, afirmó que en un periodo de alcalde no se pueden estructurar proyectos de largo plazo.

Gustavo Bolívar advierte que no es posible arreglar una ciudad como Bogotá en cuatro años

El exsenador de la República, y posible candidato del Pacto Histórico a la Alcaldía de Bogotá, Gustavo Bolívar, afirmó que un periodo de gobierno de cuatro años no es suficiente para desarrollar proyectos de largo plazo y transformar las ciudades.

En su opinión, en otros países los alcaldes cuentan con más tiempo para consolidar sus planes de desarrollo. “No es posible arreglar una ciudad como Bogotá en solo cuatro años”, indicó el excongresista en un encuentro en la Universidad del Rosario con el rector Alejandro Cheyne.

“Si uno es honesto, a la gente no le podría prometer más que decirle, me comprometo a no robarme ningún peso y a tratar de estructurar una ciudad para que en 20 años esto pueda cambiar”, afirmó en la charla con el rector Cheyne, en donde habló de sus orígenes humildes, su trayectoria y su visión política.

El ex senador Gustavo Bolívar diálogo con el rector de la Universidad del Rosario, Alejandro Cheyne. - Foto: Universidad del Rosario

Para Bolívar, la inseguridad es uno de los problemas que más afecta a los bogotanos. Y aunque cree en la inclusión social como una solución a largo plazo, considera que es necesaria una política de choque con mayor presencia e inteligencia policial.

“La inclusión social, que implica asistir al bebé desde el vientre, desde la temprana edad, desde las oportunidades en su juventud, se demora 20 años. Pero a la gente la están matando. Entonces se nos escapan esas vidas de las manos tan miserablemente porque no tenemos una política de choque”.

Reconoció que esta postura genera una riña con su ideología y que tendrá que conversar con el presidente Gustavo Petro para convencerlo de la necesidad de una acción policial más contundente.

Bolívar afirmó además en su diálogo con el rector Cheyne que su campaña a la alcaldía sería un gran reto, porque no pretende hacer alianzas con sectores corruptos de la política.

“Yo quisiera intentar hacer el Pacto Histórico sin concesiones, sin juntarnos con los partidos tradicionales… Prefiero perder que recibir un corrupto en mi campaña o hacer alianzas con partidos corruptos”, afirmó Bolívar.

Gustavo Bolívar, ex senador del Pacto Histórico - Foto: Universidad del Rosario

En su diálogo con el Rector de la Universidad del Rosario, compartió detalles de su gira por Asia, donde visitó varias ciudades para conocer sus experiencias y buenas prácticas; y de su paso por París, donde se reunió con la alcaldesa Anne Hidalgo y con el urbanista colombiano Carlos Moreno, creador del concepto de las ciudades de los 15 minutos, que propone un modelo de multicentrismo para que las personas puedan acceder a todos los servicios básicos sin tener que desplazarse largas distancias.

Finalmente dijo que si fuera alcalde de Bogotá le pediría a la Universidad del Rosario y a otras instituciones educativas que abrieran sedes en zonas periféricas como Suba y Soacha, con el objetivo de generar otras ciudades dentro de la ciudad y mejorar la calidad de vida de los bogotanos.

“Si Telemundo me deja escribir y ser candidato a la Alcaldía de Bogotá, acepto; de lo contrario, rechazo postulación”

Si el plazo para inscribirse a la candidatura a la Alcaldía de Bogotá se cumpliera hoy, el exsenador del Pacto Histórico Gustavo Bolívar no sería competidor por el Palacio del Liévano.

Bolívar le reconoció a SEMANA que su decisión de regresar a la arena política dependerá de una reunión que sostendrá con Telemundo este miércoles 7 de junio en Estados Unidos.

SEMANA estableció que el político y escritor tiene actualmente dos contratos como guionista de televisión. Uno con el Canal RCN y otro con Telemundo.

El exsenador Gustavo Bolívar. - Foto: Mario Inti -SEMANA

De acuerdo con el exsenador, la organización Ardila Lulle, del Canal RCN, no tuvo problema en que él fuera candidato y siguiera escribiendo una novela para el canal de televisión.

No obstante, falta Telemundo, un canal que, según ha trascendido, es mucho más complejo a la hora de aceptar este tipo de propuestas.

Gustavo Bolívar ha sido enfático en que quiere aspirar a la Alcaldía de Bogotá, pero necesita financiarse porque actualmente está cumpliendo compromisos económicos que ha obtenido en los últimos meses y no puede desprenderse de sus dos contratos.

Por eso, condicionó su decisión a la postura que adopte Telemundo.