Sandra Forero se despachó en contra de la política de vivienda del Gobierno Petro: “Se desbarató el programa de Mi Casa Ya”

La expresidente de la Cámara Colombiana de la Construcción (Camacol), Sandra Forero, lanzó fuertes reparos a la política de vivienda del gobierno del presidente Gustavo Petro, en especial, a lo que llamó cambios fallidos al programa de Mi Casa Ya, los cuales han generado un fuerte desplome en la compra de vivienda en todo el país.

Según lo explicó Forero, de no tomarse medidas que ayuden a recomponer la política pública y que ayuden a dar celeridad a la asignación de subsidios, el mercado de vivienda en el país va a seguir derrumbándose, a tal punto, que terminará afectando la economía y el mercado laboral en Colombia.

“Estamos viviendo una coyuntura compleja, las ventas de viviendas sociales están cayendo a tasas anuales del 80 por ciento, estamos hablando que solo se han vendido 23.500 unidades en lo corrido de este 2023, mientras que en el mismo periodo del año pasado se vendieron 73.500. Este es un ajuste que pone de presente que es muy importante tomar medidas para revertir esta tendencia”, señaló la exlíder gremial en diálogo exclusivo con SEMANA.

La expresidenta de Camacol, Sandra Forero, cuestionó la política de vivienda del Gobierno del presidente Gustavo Petro. - Foto: Fotos: Camacol y Semana.

Para Forero, lo que está ocurriendo en el país se debe a “una inacción de la política pública”, una realidad que no se entiende, teniendo en cuenta que “la vivienda es un derecho constitucional”, pero las decisiones que se están tomando en el Gobierno están llevando a que las personas no puedan acceder a vivienda digna.

Forero señaló que no se entiende cuáles son las razones que tuvo en cuenta el Gobierno del presidente Petro para modificar el programa de Mi Casa Ya, el cual venía siendo importante para que las familias de bajos recursos en el país accedieran a una vivienda propia.

Es de mencionar que más 52.000 familias colombianas siguen esperando el desembolso de los subsidios del programa ‘Mi Casa Ya’, y lo preocupante es que esta entrega del dinero, para quienes aplica el beneficio, si no se hace pronto, podría generar el desistimiento de la compra de miles de colombianos en estado de pobreza.

Sandra Forero, expresidenta de Camacol. - Foto: guillermo torres

“Uno no entiende las razones de esta inacción. Desde el Gobierno han manifestado públicamente que lo que están haciendo es focalizando los subsidios, pero Mi Casa Ya era un programa focalizado, el 75 % de los subsidios de lo que se conocía como Mi Casa Ya le llegaban a hogares hasta de dos salarios mínimos de ingresos, o sea, si era un programa social, pero ahora los subsidios ni siquiera se desembolsan”, indicó Forero.

En ese sentido, la expresidente de Camacol subrayó de manera tajante: “Uno no entiende, ni encuentra cuáles son las razones del Gobierno para desbaratar o debilitar un programa que ha todas luces ha demostrado eficiencia y eficacia como Mi Casa Ya. Las cifras hablan por sí solas”.

Forero, en diálogo con SEMANA, advirtió que si el objetivo del Gobierno es el de ampliar la cobertura de los subsidios, se debieron crear programas adicionales.

“Si tocaba ajustar para que llegara a hogares de menos ingresos, seguramente era con un programa adicional, no era desajustar Mi Casa Ya; y si el tema es para que llegue a municipios de cuarta, quinta y sexta categoría, también era un programa adicional, no desajustar Mi Casa Ya porque claramente era un programa concebido para el 78 % del país”, enfatizó Forero.

Sandra Forero, ex presidenta de Camacol - Foto: Alejandro Acosta

La baja asignación de subsidios para la compra de vivienda puede generar un efecto dominó negativo en la economía del país, dado que también se afecta la demanda de insumos, y se pierden puestos de trabajo, pues frena la construcción de nuevos proyectos.

“Las medianas y pequeñas empresas que están en todo el territorio nacional, al no poder entregar los proyectos que empiezan a quedar con inventario terminado, pueden tener problemas enormes; ahora, si yo no puedo vender y si yo no puedo entregar los proyectos, pues no voy a seguir generando el ritmo de empleos que veníamos generando”, comentó Forero.

En ese orden de ideas, la exlíder gremial sintetizó: “Llevamos tres décadas construyendo una política de vivienda y un programa de Mi Casa Ya que lleva desde el 2015, que además ese ejemplo de talla mundial, entonces seguramente el camino no era ese”.

Es así como Forero anticipa que de no hacerse cambios en la política pública, el 2023 será un año de ralentización en el mercado de vivienda en el país.