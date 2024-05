Senador Honorio Henríquez pidió la renuncia del ministro de Salud, Guillermo Alfonso Jaramillo, tras conocerse polémicos audios

En conversación con esta revista, el senador Honorio Henríquez pidió la renuncia de Jaramillo tras conocerse esas declaraciones. Ningún “ ministro de Estado, y menos el de salud, puede salir con ‘después hacemos lo que dice el presidente, después no les pagamos a los de los medicamentos , después vemos qué hacemos’. Y aparte de eso, esto es un resumen, pero dicen que hay tres horas de conversaciones entre lo que he escuchado: espeluznante”, aseguró el senador Henríquez.

“El mismo ministro lo dice en esos audios: que el ejemplo del sistema de salud que quieren implementar los maestros sea el mismo que el de todos los colombianos . Y ayer sale a decir que la responsabilidad es del presidente de la Fiduprevisora. El ministro, si tiene algo de cordura, debe presentar su renuncia y, si no, el presidente es el que debe destituirlo inmediatamente. Esto no puede seguir ocurriendo en la nación colombiana”, pidió el senador de oposición.

“Pero venga le digo una cosa, perdóneme, no, discúlpeme que yo no estoy dando órdenes, estoy dando sugerencias, no órdenes. Yo no… yo solo sugiero algo. Le voy a decir una cosa: quiero que ustedes entiendan una cosa, aquí hay dos personas, hemos trabajado, y somos leales hasta la muerte, así se lo voy a decir, pero una cosa es una cosa y otra cosa es otra cosa. Si el presidente dijo ‘no haga eso’, hoy hay que hacer… Por eso le digo, no lo amarren, no lo amarren, después lo arreglamos y hacemos lo que el presidente quiere; inclusive, posteriormente, lo que el pueblo quiere. Llamen a Drogas La Rebaja, ¿por qué no pueden llamar a Drogas La Rebaja?”, dice el ministro de Salud.