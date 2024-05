Ministerio de la Igualdad consignó bonos a varios funcionarios por error. Ahora está buscando que retornen los recursos

El Ministerio de la Igualdad está en el ojo del huracán por haber consignado erróneamente una prima técnica a varios funcionarios. Directores técnicos, subdirectores y jefes de oficina recibieron un bono adicional a su sueldo que no les correspondía, el cual la cartera se encuentra recuperando.

La cartera, que también recibe fuertes críticas por la baja ejecución, les consignó a cerca de 20 funcionarios una prima que no les correspondía. Los montos irían entre aproximadamente 3 millones de pesos y 46 millones de pesos.

“Yo, (), mayor de edad identificado(a) con la cédula de ciudadanía No. (), autorizo de manera voluntaria, expresa e irrevocable al Ministerio de Igualdad y Equidad, para deducir el valor de mis emolumentos salariales y/o prestacionales, la suma máxima de ($), recursos que me fueron consignados por concepto de prima técnica, (emolumento que de acuerdo con la normatividad que rige la materia, no está establecido para el empleo que desempeño) en las siguientes cuotas mensuales”, dice el formato.