Ojo: construyen estructuras improvisadas para vivienda y venden predios en zonas no permitidas de Usme, no se deje engañar

Desde el año 2019 hasta la fecha, se han registrado un total de 377 infracciones urbanísticas en este polígono debido a la construcción no autorizada en terrenos inapropiados. Este patrón de desarrollo ilegal representa una preocupante amenaza para la seguridad de las personas y la preservación de los espacios naturales.

Óscar Gómez Heredia, Secretario de Seguridad, señaló: “En estos sectores como La Esmeralda, hay estafadores que se aprovechan de la buena fe de las personas y les venden predios a precios accesibles en zonas en donde no se puede construir. Al comprar un lote o vivienda, deben asegurarse llamando a la línea 3013581600, de la Secretaría de Hábitat, que sea una zona que se puede habitar legalmente, evitando cualquier tipo de riesgo. Vamos a seguir reforzando estos operativos para que no suceda una tragedia y que las personas que intenten ocupar estos predios no se vean afectadas por una emergencia”.