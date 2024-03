Minhacienda ratifica que el diésel no subirá hasta negociar con transportadores y anuncia aumento en el cupo de deuda del país

Aunque hay quienes consideran que no iniciar el alza del ACPM, es simplemente darle largas a una situación que, sí o sí se tiene que dar, dado el aún elevado déficit del Fondo de Estabilización de Precios de los Combustibles (Fepc), Bonilla explicó que el descuadre del fondo claramente se mantiene por el subsidio al diésel, pero que este no se puede aumentar de un momento a otro, pues se tienen que ajustar los tiempos con los transportadores, dado que estos a su vez no pueden ajustar sus fletes todos los meses. “Entonces no podemos hacerlo sin concertar con ellos”, reiteró.

En el mismo frente petrolero, Bonilla fue cuestionado sobre el tema de la exploración, cuya puerta no ha cerrado por completo, pero también ha asegurado que no hay necesidad de adjudicar más contratos. Explicó su afirmación así: “Lo que pasa es que encontramos 251 contratos vigentes de exploración en 17 millones de hectáreas y cualquier contrato de exploración es una concesión para abrir, no un hueco, sino para explorar un área, así que la pregunta para quienes tienen esas concesiones es por qué no están explorando todas las áreas que tienen adjudicadas. Desde el Gobierno lo que les pedimos es que exploren el área que tienen. Cuando inició el Gobierno se encontraron 40 contratos de exploración que no estaban haciendo nada y el interrogante es: ¿para qué tenían el contrato, para venderlo a otro o qué?”.