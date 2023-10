Nuevo choque de los gremios con MinMinas, por resolución que obliga a mantener el servicio aún si el usuario no paga

Reconocen el riesgo de apagón

Distribuidores celebran la financiación, pero los generadores aseguran que la resolución empeoraría el problema

“Encontramos que la resolución es inadecuada, pues como en todo mercado tiene que haber una parada en las pérdidas, es decir, nadie puede obligar a seguir vendiendo energía, sin saber cuando paro, y cuando me van a pagar, o si me van a pagar en algún momento. Este mercado tiene la limitación de suministro, como un mecanismo, un poco coercitivo a los deudores, entonces si yo digo que no va a haber este mecanismo, pues estoy incentivando a que la gente no pague, esto haciendo referencia desde el punto de vista de la relación de los comercializadores y distribuidores, hacia las generadoras”.