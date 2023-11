Nuevo golpe a los hogares colombianos: así se subirán los arriendos para el 2024

Los arriendos, que son una de las modalidades de alquiler de vivienda más populares en el país, tendrán un aumento para el 2024, según lo fijado en la Ley 820 del 2003. El artículo 20 de la legislación mencionada precisa que cada 12 meses de ejecución del contrato bajo un mismo precio, el arrendador podrá incrementar el canon que no sea superior al 100 % del incremento del índice de precios al consumidor. Esto significa que, aunque cambie el año, si no han trascurrido al menos 12 meses, el arrendatario no podrá hacer efectivo el incremento.