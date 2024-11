Ojo si quiere comprar vivienda: Fondo Nacional del Ahorro abrió convocatoria para 12.000 créditos de vivienda

Es importante destacar que el mayor impacto se dio cuando el Gobierno decidió modificar los subsidios de vivienda y cambiar los requisitos del programa ‘Mi Casa Ya’. Antes, una persona que quisiera acceder a este subsidio debía demostrar ingresos menores a los 4 salarios mínimos y así podía obtenerlo. Ahora ya no necesita demostrar este dinero, sino simplemente estar incluido en un grupo determinado del Sisbén.

FNA lanza 12.000 créditos, pero asegura que no tiene recursos asignados

De acuerdo con el FNA, los 12.000 créditos ya se encuentran aprobados pero, aún no cuentan con un inmueble asignado. De acuerdo con lo informado por la entidad en un comunicado, esta entidad del orden nacional ha intensificado esfuerzos en la creación de alianzas estratégicas con constructores e inmobiliarias

