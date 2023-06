Los consumidores no ven las disminuciones en los precios del producto, que registran a diario los caficultores.

Precio del café en Colombia no para de caer y se ubica en niveles que tenía en 2021, ¿qué está pasando?

Los productores de café en Colombia están ‘sudando frío’, pues tanto el precio interno como el de la Bolsa de Nueva York, estarían por debajo de los niveles cercanos a la recuperación de las inversiones.

Este viernes 23 de junio, según la Federación de Cafeteros, una carga de café, de 125 kilogramos, se cotizaba en 1.438.000 pesos en el mercado local, mientras llegó a estar en una especie de minibonanza, remontándose hasta cerca de 2.400.000 pesos.

En la Bolsa de Nueva York no es distinto. Aunque en algunas ocasiones los caficultores han dicho que mantener el precio por libra en el mercado internacional, por encima de 2 dólares, sería lo único que daría para cubrir los costos de producción y tener algún margen de rentabilidad. Este viernes, en el mercado bursátil neoyorkino la libra de café se pagó a solo 1,68 dólares.

Adicionalmente, el dólar también se cotiza a la baja, y este viernes, se tranzó en niveles de los 4.188 pesos, lo que hace que se compriman más los ingresos de las más de 450.000 familias cafeteras del país.

Al menos el 95 % del café que se produce en el país es para exportación, por lo cual, hasta el momento, los caficultores se habían visto beneficiados, tanto con el precio como con la tasa de cambio.

‘Café del Futuro’ pretende convertir a cerca de 3.800 caficultores de Risaralda y Cauca en productores sostenibles y amigables con los recursos naturales. - Foto: Diana Rey Melo

En una entrevista reciente con la revista SEMANA, el gerente de la Federación, Germán Bahamón, sostuvo que se estaba dando una corrección de mercado. Lo importante es que también el costo de los insumos entre en esa tendencia de precios bajistas, de manera que se puedan equilibrar las cargas.

Eso si, no parece haber manera de que los ingresos de los caficultores sean comparables con los que obtuvieron en 2022. De hecho, el precio que registró el café de Colombia en la plaza local, el jueves 22 de junio, que, sin embargo, era ligeramente más alto que el del viernes, no se tenía desde el 15 de julio de 2021, es decir, en la época más agresiva de la crisis sanitaria y económica que libró recientemente el mundo.

Cómo estarán los competidores

El horizonte para la caficultura colombiana requiere atención. Brasil, el principal productor del mundo es una suerte de termómetro de lo que puede pasar en los demás países. Si ellos ponen mucho café en el mercado global, el precio se bajaría, por oferta.

El cultivo del café es el principal ingreso para miles de caficultores en el país. - Foto: Cortesía

De hecho, esa minibonanza que vivió el productor cafetero colombiano en meses anteriores, venía de esa mala racha que tuvo Brasil, con un fuerte azote de sequías y de heladas.

Sin embargo, para 2024 el panorama podría ser distinto para los brasileños. Durante el momento difícil, se prepararon, con la renovación de 400.000 hectáreas de café, algo que no se ha hecho en Colombia. Con cafetales renovados, le pondrán motor a la cosecha de 2023 y 2024.

Claro está, no se puede perder de vista que una de las apuestas que tiene el nuevo gerente de la Federación de Cafeteros es participar más en la cadena de valor del café, lo que implica que la caficultura, no solo debería depender de la venta del grano, sino de la producción y comercialización de otros productos basados en el café. ¿Se compondrán las cargas?.

La Federación de Cafeteros tiene un gobierno corporativo del cual dependen las decisiones del sector. - Foto: Federación de Cafeteros

El futuro

Los pronósticos con el precio del café no son para nada optimistas. No se desmarcará de la senda reduccionista, al menos en los próximos días, pronostican analistas. Principalmente, en la bolsa de Nueva York, que, de alguna manera, también le pega al precio interno. Esto, en un contexto en el que el mundo incrementa el consumo del café, pero las producciones, como en el caso de Colombia, no suben tanto.

Una vez catalogaron la situación de los caficultores como ‘gravísima’, Dignidad Cafetera convocó a los caficultores para el sábado, 24 de junio, de manera que pueda buscar salidas a la situación se avecina con el precio interno del grano.

Argumentaron que, es además “muy preocupante la no existencia de una relación institucional y no saber como se esta manejando el Fondo Nacional del Café y la relación del mismo con las cooperativas de caficultores”.

De acuerdo con la vocería de Dignidad Cafetera, “todos estos hechos nos dicen que debemos tomar iniciativa y convocar está reunión a la que esperamos asistan los cafeteros que quieran asumir posición frente a lo que se está viviendo y lo que puede ser peor aún”.