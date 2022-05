Predial y vehículos, los impuestos que lideran el recaudo tributario en Bogotá

Un billón de los $3,5 billones que recaudó Bogotá provienen del impuesto predial, mientras que el ingreso por el impuesto a los vehículos se acerca a $198.000 millones.

Así lo registró la Secretaría de Hacienda, al tiempo que confirmó que la actividad productiva en la capital ha generado por impuesto de Industria y Comercio, y el Complementario de Avisos y Tableros (ICA), un recaudo superior a $1,7 billones, cifra mayor que la alcanzada en el mismo periodo de 2021, la cual se ubicaba en $1,2 billones.

El recaudo por impuestos es un indicador de la manera en la cual se está comportando la economía de una región o país. En el caso de Bogotá, el monto acumulado hasta ahora representa el 31,8 % de la meta prevista para el 2022, que es de $11 billones.

Hay que recordar que en la actualidad, en la capital del país hay plazo hasta junio para el pago del impuesto predial con descuento del 10 %, medida que fue adoptada en atención a las dificultades que ha presentado la plataforma para el registro de los contribuyentes, como lo prevé la nueva exigencia.

De acuerdo con las estadísticas presentadas por la Secretaría de Hacienda, el Predial logra un recaudo mayor al billón de pesos, lo que es muy superior al obtenido en 2021, que se ubicaba por encima de los $680.000 millones en ese periodo. El 2021 aún tenía parte del efecto de la crisis sanitaria, la cual motivó la aplicación de estrategias para aliviar el bolsillo de los contribuyentes, con aplazamientos y otras medidas similares.

Otros impuestos

El registro de ingresos presentados por la Secretaría de Hacienda, con corte al 9 de mayo, da cuenta de que las obligaciones tributarias de Delineación Urbana, Sobretasa a la Gasolina, Fondo de Pobres, Azar y Espectáculos Públicos, entre otros, aportan $461.761 millones al recaudo de la capital del país, cifra que resulta también superior a la alcanzada en el mismo periodo de 2021, cuando registró $388.758 billones.

Por esa razón, la reactivación de la economía se ve en todos los impuestos y la expectativa es que, en el resto del año, la senda siga igual. No obstante, no deja de estar en el horizonte la amenaza que supone la alta inflación, la cual, de no ser controlada de manera oportuna y eficiente, podría poner cierto freno a la economía y reducir el impulso de la reactivación económica.

Juan Mauricio Ramírez, secretario de hacienda de Bogotá - Foto: Alcaldía de Bogotá

El secretario de Hacienda, Juan Mauricio Ramírez, destacó el avance de la cultura tributaria de los bogotanos la cual “es nuestra principal aliada en este proceso que nos ha permitido tener un recaudo cercano a los $3,5 billones”.

Ramírez agregó que la recaudación que se tiene prevista en Bogotá “permitirá financiar obras de infraestructura, mejoramiento de vías, educación, salud y, sobre todo, incrementar la calidad de vida de todos los habitantes de la capital”.

En Bogotá, durante 2022, se estableció un presupuesto de gasto e inversión, por $28,5 billones, de los cuales, el 85 % ($24,36 billones) será destinado a inversión, según la promesa de la administración distrital. Entre tanto, 12,1 % ($3,44 billones) será para funcionamiento; y el restante 2,5 % ($0.7 billones) irá al servicio de la deuda.