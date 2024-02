Preocupante: 3 de cada 10 colombianos en edad de trabajar estuvieron fuera de la fuerza laboral en el último trimestre de 2023

Una realidad que no puede pasar desapercibida fue la que reveló este lunes 12 de febrero el Dane, al presentar las estadísticas de población por fuera de la fuerza laboral.

El hecho de que el 36 por ciento del total de colombianos en edad de trabajar estuviera en esa condición en el último trimestre del año no es poca cosa. De regresar al mercado laboral, presionarían la cifra de desempleo, generando un mayor deterioro en las estadísticas que, de por sí, ya están aporreadas, pues, en diciembre, la tasa de desocupación completó cuatro meses con incrementos.

El personal por fuera de la fuerza laboral incluye a aquellos que decidieron no participar más del mercado laboral; por lo tanto, no son ocupados ni desocupados, pero no andan en busca de un puesto.