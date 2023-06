Presidente Gustavo Petro anunció que volverá a presentar la reforma laboral en el Congreso

Hace unos días, en un fuerte mensaje, el presidente de la República, Gustavo Petro, no fue ajeno al fracaso que tuvo en el Congreso su polémica reforma laboral, y señaló que su hundimiento es grave para las intenciones de su Gobierno de materializar grandes transformaciones sociales en Colombia.

El jefe de Estado, visiblemente molesto por el resultado negativo que tuvo en esa célula legislativa uno de sus proyectos bandera desde la campaña Presidencial, envió un sablazo señalando que no existe voluntad de paz y de consolidar un pacto social en el poder económico del país.

“El hundimiento de la reforma laboral es muy grave. Demuestra que la voluntad de paz y de pacto social no existe en el poder económico. Dueños del capital y de los medios lograron cooptar el Congreso en contra de la dignidad del pueblo trabajador”, trinó Petro.

Ahora, desde Francia, Petro anunció que el Gobierno “va a invitar a ese Congreso de Colombia a hacer las leyes de la paz, a hacer las leyes de la transformación nacional y democrática”.

Y anunció que “vamos a invitar al banquero a dialogar con nosotros, a mostrarles cómo es el mundo de la banca, nos vamos a llevar los banqueros más grandes del mundo a Cartagena, ahora en septiembre, para ver si es posible que se conecten las nuevas discusiones contemporáneas que está llevando el mundo de las finanzas a ver si se consolida la vida en el planeta y no nos la quitan como un homicidio a través de la crisis climática”.

Asimismo, dio a conocer al país que: “Vamos a proponer que la reforma laboral que hundieron sin discutir con técnicas de filibusterismo, se vuelva a poner en discusión de la sociedad colombiana, del banquero, pero también de la señora de los tintos”.

“Y vamos a volverla a presentar. Y vamos a ver de qué lado está el Congreso de la República, si del lado de la violencia, si del lado de la exclusión, si del lado, como antaño no lo fue, de los esclavistas o al lado del esclavo y le libera las cadenas, libera al pueblo colombiano de la violencia, libera al pueblo colombiano de la antidemocracia, nos ayuda a construir la nación que merece toda y todo colombiano y como dijera un suizo, no fue exactamente un francés, es el producto de un contrato social. Y contrato social significa no que uno engañe al otro, sino que todos ganan”, agregó.

“Y todos ganan significa que los que siempre han perdido social y económicamente, las que siempre han perdido, que son la mayoría, las mujeres de Colombia esta vez puedan ganar. Ese es el nombre de la paz. Así que les agradezco su atención. Ser potencia de la vida, Potencia Mundial de la Vida en tiempos donde la humanidad puede perecer, es una gran responsabilidad”, puntualizó.

Presidente Petro se despachó contra el Congreso por el fracaso de la reforma laboral

Así mismo, el mandatario colombiano se despachó en contra del Congreso por el fracaso que tuvo una de sus principales iniciativas de Gobierno, señalando que la célula legislativa no dio espacio para “dar un solo debate de ideas” sobre la reforma laboral.

“La reforma laboral no buscaba más que si pasan las seis horas de la tarde y se hace la noche, entonces se paguen extras, es decir, un mayor salario que si se trabaja de día; que si llega el sábado y el domingo los días de descanso y se trabaja, entonces se paguen los festivos. Eso ya existía antes en Colombia”, sostuvo Petro.

Y agregó el mandatario colombiano en su discurso: “Que si se entra a trabajar, entonces, no te contraten por un mes o dos; que si eres mujer, el patrón te acosa sexualmente, sino que te contraten de manera indefinida o con unos criterios de mayor estabilidad laboral, que el contrato no es entre iguales porque el que se emplea tiene menores condiciones económicas que el empleador y, por tanto, hay una desigualdad y, por tanto, una necesidad de proteger derechos de la persona que es más débil, la mujer que lleva los tintos al señor de la oficina”.

“El señor de la oficina no es igual económicamente que la señora de los tintos. El señor de la oficina puede tener riqueza, poder económico, bancos, incluso empresas, pero la señora de los tintos tiene niños y niñas, tiene una vida igualmente valiosa que el señor de la existencia”, sentenció Petro.

También aseguró: “Una Constitución del 91 y una sociedad que se pretenda moderna, equitativa, debería proteger a la señora de los tintos del señor de la oficina, del banquero, porque si la señora de los tintos se queda sin empleo, se mueren sus niños de hambre; porque si la señora de los niños no llega a las 6:00 de la tarde a su casa, sino que la condenan a trabajar hasta las 10:00, las 11:00 y las 12:00 de la noche, entonces sus hijos se quedan sin su calor porque no hay más, porque no hay jardín infantil, porque están en un inquilinato, porque le toca coger el bus de TransMilenio o de otra empresa y durar dos horas en el trancón para ir y para volver hasta donde el señor de la oficina”.