J Pe Hernández arremete contra Gustavo Petro señalando que lo único que hace es que el pueblo le tenga “fastidio”

En la noche de este 25 de junio se retransmitió la intervención que hizo el presidente Gustavo Petro en su reunión con la comunidad colombiana en París (Francia), donde habló del cambio y la transformación en Colombia, refiriéndose puntualmente a las reformas que ha planteado el Gobierno y que se han hundido.

“Miremos los desarrollos que ha tenido ahora en el Congreso de la República las reformas sociales que hemos propuesto. La primera que hunden: la reforma laboral”, señaló, haciendo una específica comparación entre la vida de los franceses y los colombianos, incluso los que ya residen en el país europeo.

“Lo que ha significado el hundimiento de la reforma laboral es importante analizarlo: ¿qué pretendía el Gobierno... el comunismo? Si hubiéramos pretendido el comunismo, lo primero que hubiera tocado hacer era -y es una discusión muy interesante hacia el futuro- que los medios de producción no le pertenecieran a los actuales propietarios (...) que fueran comunes”, señaló en su discurso, rechazando, según él, los comentarios de quienes “dicen que somos comunistas y que estamos construyendo un comunismo en Colombia. Las voces de la extrema derecha”, afirmó.

No obstante, el senador de la Alianza Verde, J Pe Hernández, quien ha criticado en varias oportunidades el gobierno de Gustravo Petro, y que esta vez, no fue la excepción, hizo un comentario en su Twitter, señalando que el mandatario quiere sembrar “odio” en los colombianos reduciendo cada vez más su favorabilidad en el pueblo.

“El odio que quiere sembrarle al pueblo colombiano, se le está devolviendo, haciéndose coger fastidio de todo un país. Pasa sus días atacando a la prensa, a los empresarios, al congreso y a todo colombiano que no le aplauda!”, escribió.

El senador J Pe Hernández, una vez más arremete contra Petro. - Foto: Twitter: @JotaPeHernandez

Asimismo, muchos son los comentarios en pro y en contra del jefe de Estado tras su alocución, en donde se pueden leer mensajes como los siguientes.

“Definitivamente, con este nefasto y despiporrado gobierno y sus escándalos, reformas y cambios vamos para el abismo, a donde están Cuba, Venezuela o Nicaragua”, manifestó una usuaria. “Y vamos con la descriminación nuevamente, oiga sr Petro, usted no sabe hablar de otra cosa? Lo mismo de lo mismo!, que jartera con estos discursos tan repetitivos de este hombre”, continuó otro usuario.

“Eso es lo que hace este sr, manejar un carro a alta velocidad sin importar las señales. Los cambios no se hacen arrasando, se hacen construyendo y consensuando, no está manejando una finca, está en un país profundamente dividido y que no está de acuerdo con él”, agregó otra internauta.

El presidente se encontraba en Francia. - Foto: JUAN CARLOS SIERRA PARDO

Cabe recordar que el senador de la Alianza Verde, criticó -en su momento- con dureza al presidente Gustavo Petro luego de que trascendiera que, por directriz del mandatario, se crearía un fondo internacional multidonante con el objetivo de entregar beneficios económicos a guerrilleros del ELN.

El objetivo sería generar recursos que permitan que los integrantes de ese grupo subversivo dejen el negocio ilegal del secuestro y la extorsión, actividades criminales que durante décadas han generado zozobra y temor en la comunidad de varias regiones del país.

El senador hace parte de la Alianza Verde. - Foto: JUAN CARLOS SIERRA PARDO

A través de Twitter, el senador afirmó que con la implementación de este fondo el mandatario está “humillando a Colombia”. Cuestionó, además, que los ciudadanos tengan que “sustentar con sus impuestos” a los delincuentes y terroristas.

“El colombiano honesto, trabajador, compra algo y paga impuestos, vende algo y paga impuestos, hereda algo y paga impuestos. Pero el delincuente, el que roba, el que mata, el que extorsiona, el que secuestra, a ese el Gobierno Petro pretende darle subsidios. Ya ha anunciado un fondo multidonante para que el ELN deje de secuestrar y extorsionar. Y también una renta para los que pertenecen a las bandas delincuenciales, insólito que los colombianos con sus impuestos ahora tenga que sustentar a los delincuentes y a los bandidos”, subrayó.