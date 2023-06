Confidenciales “Me pregunto, ¿él y su familia qué son?”: Enrique Peñalosa responde al presidente Petro por comentario sobre la clase media

La última semana no fue la mejor para el Gobierno del presidente Gustavo Petro, en especial el 20 de junio, cuando miles de colombianos salieron a las calles para participar en la Marcha de la Mayoría, contras sus reformas, y se hundió uno de sus proyectos bandera en el Congreso: la reforma laboral.

Pese a la asistencia masiva a las movilizaciones, el mandatario colombiano afirmó que en Bogotá, por ejemplo, no se llenó la Plaza de Bolívar, si bien las fotografías dicen lo contrario. Días después, desde París, aseguró que la jornada estuvo organizada por la “clase media arribista”.

“Por eso convocaron a las marchas y no salió el obrero, no salió la obrera, no salió la señora de los tintos, no salió la enfermera, no salió el hombre que pega los ladrillos o pone los vidrios de las ventanas”, agregó el presidente Petro.

Pues bien, sus declaraciones siguen haciendo eco en algunos políticos, como el exalcalde Enrique Peñalosa, que este 25 de junio expresó su rechazo:

“Petro descalifica a los más de 100.000 colombianos que marcharon contra su gobierno diciendo que son “clase media-alta arribista”... me pregunto, ¿él y su familia qué son? Puede, además, revisar las encuestas y encontrará que el rechazo mayoritario a su gobierno está en todos los estratos”.