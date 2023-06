Confidenciales ¿Indirecta de Katherine Miranda a Gustavo Petro? Esto dijo de las marchas contra las reformas del Gobierno

Pese a que la en Marcha de la Mayoría del 20 de junio salieron miles de colombianos a las calles para rechazar las reformas del Gobierno, el presidente Gustavo Petro le quitó mérito. Ese día, por ejemplo, afirmó que en Bogotá no se llenó la Plaza de Bolívar, cuando senadores de la oposición demostraron con imágenes lo contrario.

Hoy, tres días después de las movilizaciones contra su mandato, el presidente volvió a referirse al tema. “Por eso convocaron a las marchas y no salió el obrero, no salió la obrera, no salió la señora de los tintos, no salió la enfermera, no salió el hombre que pega los ladrillos o pone los vidrios de las ventanas”, sostuvo el presidente Petro.

Según el jefe de Estado, quien salió a manifestar su inconformismo fue “la clase media alta arribista”, comentario que generó suspicacia en algunos sectores de la política.

En ese contexto, un trino de la congresista Katherine Miranda, crítica de algunas reformas del Gobierno, pese a militar en la Alianza Verde, llamó la atención. Lo que se desconoce es si se trató de una indirecta para el presidente Gustavo Petro.

“La verdadera marcha será hacia las urnas en Octubre”, escribió la representante a la Cámara.