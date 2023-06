Júbilo en la derecha: apareció Alicia Franco, “no estaba muerta, estaba de parranda”. Sueña con la presidencia en 2026, “para sacar a esa izquierda que nos volvió el país m..”

Alicia Franco por fin apareció. Tras ser tendencia toda la tarde del sábado por su supuesto fallecimiento, la mujer de 88 años, conocida por su amor al expresidente Álvaro Uribe, puso un trino con el que cerró los rumores. “Yo no estoy muerta, estaba de parranda”, dijo.

“Gracias colombianos por la preocupación por mi vida, por mi salud. En el 2026 vamos a la presidencia porque tenemos que sacar esta izquierda que nos volvió el país m..”.

La suerte de la mujer había preocupado a sus seguidores tras la publicación de un trino de Paloma Valencia que decía: “un abrazo solidario para la familia y amigos de Alicia Franco. Dios la tenga a su lado”. De inmediato, en Twitter, donde la mujer ha hecho carrera como una de las más influyentes y queridas defensoras del expresidente, los mensajes de pésame comenzaron a rotar por decenas.

Tras la falta de confirmación sobre su supuesto deceso, la senadora Valencia borró el trino. Inmediatamente, la mujer se convirtió en una de las primeras tendencias del sábado.

La realidad es que Alicia Franco llevaba varios meses sin aparecer por el mundo digital. Se describe allí a sí misma como “Uribista hasta la muerte” y como una mujer de 88 años, 100 por ciento de derecha.

El último trino lo había publicado en abril 26 y lo dedicó al remezón ministerial del presidente. “Irene Vélez debe saber un secreto muy grande a Gustavo Petro para NO haberla despedido. No encuentro otra explicación”, dijo.

Antes de eso, la mujer se dedicó a compartir noticias de interés político y a retuitear a los personajes más emblemáticos del uribismo. Y a contar lo que, según ella, podría pasar en Colombia por cuenta del gobierno de Gustavo Petro. En las elecciones, lo calificó como la “ruina” y la “destrucción” para el país y luego hizo público su voto por Rodolfo Hernández.

La mujer había sido muy activa en la política, al punto que se apuntó a la lista al Senado del Centro Democrático, pero luego dijo que le robaron las elecciones. “Yo represento la sangre del uribismo (...) ese hombre (Álvaro Uribe) hizo tanto por Colombia, pero la gente no reconoce, es muy desagradecida”, manifestó la oriunda de Guadalupe, Santander, cuando conoció su derrota.

Pero aseguró que no se rendía y que piensa lanzarse a las elecciones presidenciales para el período 2026-2030. “Si no soy presidente no puedo ayudar a mi gente (...) Hay mucha gente con mucha pobreza”, aseveró en ese momento. Para la fecha, tendría 91 años.

Muchos mensajes han sido de condolencia, otros de curiosidad por su suerte y otros de rechazo por las burlas hacia ella. Por ejemplo, Jonatan Tamayo, Manguito, escribió: “Increíble ver la burlas y las ofensas, inclusive en su muerte a doña Alicia Franco realmente las bodegas petristas y quienes la dirigen como Guanumen son gente sin alma, mucha gente a veces juzga el porqué Dios siendo tan bueno permite el infierno”.

