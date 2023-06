Presidente Petro lanzó pulla contra la marcha de la oposición: “no salió la señora de los tintos, salió una clase alta arribista”

El presidente de la República Gustavo Petro desde Francia, en donde adelanta una agenda de trabajo, arremetió con dureza contra la marcha de la oposición que se registró el pasado martes 20 de junio en varias ciudades del país.

El mandatario colombiano en el marco de un evento en el que compartió en una universidad de París en Francia lanzó varios sablazos en contra de la Marcha de la Mayoría, la cual logró llenar la Plaza de Bolívar en Bogotá, indicando que se trató de una movilización de élites y no de la clase obrera.

“Por eso convocaron a las marchas y no salió el obrero, no salió la obrera, no salió la señora de los tintos, no salió la enfermera, no salió el hombre que pega los ladrillos o pone los vidrios de las ventanas”, sostuvo Petro.

Marcha de la Mayoría en contra de las reformas del gobierno del presidente Gustavo Petro. - Foto: Guillermo Torres /Semana

Y agregó: “Salió una clase media alta arribista a decir, fuera Petro, no queremos sus ideas, exacto como salieron en 1851, con armas en la mano, a decir que no querían que se les quitara la propiedad privada que eran los seres humanos a los cuales llamaban esclavos”.

Marcha de la Mayoría en contra de las reformas del gobierno del presidente Gustavo Petro. - Foto: Guillermo Torres /Semana

Durante el transcurso del pasado martes, 20 de junio, centenares de colombianos han salido a las calles para protestar en contra de las reformas que busca aprobar el gobierno del presidente Gustavo Petro.

Marcha de la Mayoría en contra de las reformas del gobierno del presidente Gustavo Petro. - Foto: Guillermo Torres /Semana

En el espacio de Vicky en SEMANA, voces políticas debatieron sobre la marcha convocada por la oposición en rechazo al gobierno del presidente Gustavo Petro.

En primera instancia, el senador Jota Pe Hernández se mostró sorprendido con la cantidad de gente que salió a marchar en las diferentes ciudades del país. En Bogotá, por ejemplo, los manifestantes coparon la Plaza de Bolívar.

Jonathan Ferney Pulido Hernández, Jota Pe Hernández, senador de la República. - Foto: JUAN CARLOS SIERRA PARDO

“Impresionado con lo que está sucediendo en todo el país. En Bogotá, que siempre ha sido el capital político de Gustavo Petro, hoy vemos una Plaza de Bolívar completamente diferente (...). Mucha gente pidiéndole al presidente Petro que también escuche a esa otra parte de Colombia que no votó por él”, expuso el senador de Alianza Verde.

Marcha de la Mayoría en contra de las reformas del gobierno del presidente Gustavo Petro. - Foto: Guillermo Torres /Semana

En línea con el clamor popular que ha hecho eco durante la jornada, Jota Pe Hernández hizo énfasis en su llamado al mandatario: “El presidente (Gustavo Petro) debe entender que, de los 22 millones de colombianos que votaron, la mitad no votó por él, y no puede seguir radicalizándose y tratando de imponerles a esos colombianos unas reformas que solamente él quiere –a la fuerza– hacer pasar en el Congreso”.

Marcha de la Mayoría del 20 de junio, en Bogotá. - Foto: Oscar Gonzales / SEMANA

Para el congresista, las causas que motivaron a los manifestantes a salir a las calles y participar en la Marcha de la Mayoría se resumen en que “están cansados de muchas cosas que están sucediendo”.

Más de 8 mil personas salieron a marchar en Cali contra las políticas del gobierno Petro. - Foto: Jorge Orozco

“De un gobierno que hizo una campaña hablando de cambio, pero llegó exactamente a hacer lo mismo: les anuncian a los colombianos que va a seguir subiendo la gasolina, que les van a subir a los servicios públicos, que les van a quitar el subsidio de los servicios a los estratos 1, 2 y 3; al tiempo les anuncian que les van a dar una renta a los integrantes de las bandas delincuenciales, que le van a dar un fondo al ELN. Esto a la gente la tiene indignada, mientras al colombiano honesto y trabajador lo asfixian económicamente, a los bandidos y a los delincuentes están buscando beneficiarlos”, sintetizó Hernández.

Protestas contra políticas del gobierno de Gustavo Petro, Bogotá, junio 20 de 2023. - Foto: Juan Carlos Sierra

“El único caleño que ha salido de la línea de pobreza ha sido Francia Márquez”

Desde Valle del Cauca, Jaime Arizabaleta, precandidato Alcaldía de Cali, también opinó frente a las motivaciones que soportan la Marcha de la Mayoría. Es más, calificó la jornada como “la cita más bella” que los caleños han tenido en los últimos tiempos, destacando la masiva participación de la gente.

Jaime Arizabaleta, precandidato a la Alcaldía de Cali. - Foto: Instagram @jaimearizabaleta

“Esto es por varias razones, una ciudad que confió en Petro. Aquí sacó el 75 % de los votos, muchas personas de los sectores populares de Cali se sienten traicionadas”, comentó Arizabaleta.

A renglón seguido, citó lo que le dijo una de las personas que participa en la marcha: “El único caleño o la única persona que vivía en Cali, que ha salido de la línea de pobreza, ha sido Francia Márquez”.

“Hay un sentir de malestar con el gobierno que es creciente (...). A eso hay que sumar el desprecio que tienen por la alcaldía local de Jorge Iván Ospina que, sin duda alguna, ha sido el peor alcalde de la historia de Cali”, agregó Jaime Arizabaleta en el espacio de Vicky en SEMANA.

Las motivaciones en Cali, de acuerdo con la lectura de Arizabaleta, están alineadas con las demostradas por los manifestantes que salieron a las calles durante la jornada en otras ciudades. Una de ellas, por ejemplo, corresponde al manejo que se le ha dado a la denominada ‘paz total’ y los beneficios concedidos por el Gobierno Petro al ELN.

“Este gobierno trata mejor al ELN que a los ciudadanos, que a los periodistas. Un gobierno que, incluso en ese cese bilateral, lo que hace es permitir que el ELN siga con sus negocios de la extorsión, del secuestro, sin defender a los ciudadanos, y siempre se les arrodilla”, redondeó Arizabaleta.