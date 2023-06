“Basta de odio y de improvisación”: masiva marcha contra el Gobierno Petro en las calles de Bogotá

La llamada Marcha de la Mayoría convocó a miles de personas en Bogotá, quienes le están diciendo al presidente Petro que no están de acuerdo con las reformas.

Como estaba programado, desde las 10:00 a. m. de este martes, 20 de junio, centenares de colombianos se dieron cita en las calles de Bogotá para mostrar su total inconformismo en contra de las reformas que busca aprobar el gobierno del presidente Gustavo Petro.

La llamada Marcha de la Mayoría convocó a miles de personas en Bogotá, quienes con camisetas blancas, arengas, pancartas, música, tamboras y demás, de manera totalmente pacífica, le están diciendo al presidente Petro que no están de acuerdo con las propuestas que está impulsando en el Legislativo.

La manifestación comenzó en el Parque Nacional, en la localidad de Teusaquillo, y el destino final es la Plaza de Bolívar, en el centro de la capital del país.

Así están las manifestaciones en Bogotá - Foto: Semana

Son varios los senadores, representantes a la Cámara y concejales de Bogotá quienes salieron a las calles de la capital para participar de la Marcha de la Mayoría. Una de ellas fue la concejal de la Alianza Verde Lucía Bastidas.

En el inicio de la marcha defendiendo la libertad y la democracia y en contra de las reformas impuestas pic.twitter.com/Q9VUuiMJTT — Lucía Bastidas Ubate (@luciabastidasu) June 20, 2023

El concejal de Cambio Radical, Rolando González, salió también a manifestarse: “Con la Marcha de la Mayoría hoy salimos a las calles por Bogotá y por nuestro país ¡Ni un paso atrás!”, dijo el cabildante.

#LaMarchaDeLaMayoria hoy salimos a las calles por #Bogotá y por nuestro país ¡Ni un paso atrás! pic.twitter.com/QCkub1XIVD — Rolando González (@RolandoGonGa) June 20, 2023

El senador del Centro Democrático Miguel Uribe también está en las calles de Bogotá protestando en contra del Gobierno Petro. “Colombia está de pie, vamos a defender este país”, dijo el congresista.

El exministro de Defensa y hoy candidato a la Alcaldía de Bogotá Diego Molano también acudió el llamado a participar de la marcha.

“Hoy marchamos, una inmensa mayoría para defender la democracia y defender la libertad, hoy marchamos para alzar nuestra voz y decirle al presidente Petro basta de odio, basta de la improvisación, basta de los ataques y las amenazas a las instituciones y los jueces, basta de esa violencia que le permite a los grupos armados, con la paz total, un cese bilateral que permite extorsión y secuestro”, afirmó Molano.

¡ Ya nos vemos en la Plaza de Bolívar !



Libertad y orden 🇨🇴 #LaMarchaDeLaMayoría#ALaCalle20J #AlaCalle20deJunio pic.twitter.com/sZeRa1mXpN — Diego Molano Aponte (@Diego_Molano) June 20, 2023

Al exalcalde de Bogotá Enrique Peñalosa también se le vio participando de las marchas. “Vamos a mostrar nuestro rechazo al Gobierno del presidente Petro”, dijo el exmandatario distrital.

Enrique Peñalosa en las marchas - Foto: Cortesía a SEMANA

Por su parte, la senadora María Fernanda Cabal, quien está sobre la carrera Séptima, señaló: “Bogotá a esta hora se moviliza en contra el desgobierno, los escándalos de corrupción y las reformas del Gobierno Petro”, dijo.

Y agregó de manera tajante: “¡Firmes exigiendo libertad y orden!”.

#LaMarchaDeLaMayoria Bogotá a esta hora se moviliza en contra el desgobierno, los escándalos de corrupción y las reformas del gobierno Petro



¡Firmes exigiendo libertad y orden! pic.twitter.com/o1ZLAj1fXx — María Fernanda Cabal (@MariaFdaCabal) June 20, 2023

El senador de Cambio Radical David Luna, con bandera de Colombia en mano, también se está manifestando en contra del gobierno del presidente Gustavo Petro.

“Hoy salimos a marchar en paz y con tranquilidad, pero también con firmeza en la defensa de la democracia, de las instituciones, de la libertad de prensa, de la división de poderes, en especial exigiendo respeto por la justicia y por sus fallos. Hoy salimos a marchar por Colombia, sabemos perfectamente que hay otras voces que respetamos, pero también exigimos el respeto por la nuestra”, dijo Luna.

Hoy salimos a las calles a marchar por Colombia 🇨🇴🇨🇴 #YoMeSumo a #LaMarchaDeLaMayoría. pic.twitter.com/RQDWRqtaPJ — David Luna (@lunadavid) June 20, 2023

El concejal de Bogotá Humberto ‘Papo’ Amín también salió a las calles para marchar en contra de las reformas del Gobierno Petro. Desde la carrera Séptima, de camino a la Plaza de Bolívar, el cabildante indicó: “Hoy Colombia demuestra en las calles que no le cree a Gustavo Petro. No a sus políticas, no a las reformas ¡NO a Petro! Colombia se merece más”.

Hoy #Colombia demuestra en las calles que no le cree a @petrogustavo. No a sus políticas, no a las reformas ¡NO a Petro!



Colombia se merece más. #LaMarchaDeLaMayoría #TodosALaCalle20Jun #TodosALaCalle20J pic.twitter.com/f2xIcMXJdu — Papo Amin | Concejal de Bogotá (@papoaminCD) June 20, 2023

El senador de Verde Oxígeno Humberto de la Calle, al ver el éxito de la marcha y la multitud de personas que salieron a las calles no solo en Bogotá, sino en todo el país, le mandó un mensaje al presidente Petro:

“Las marchas son grandes. Petro debe hacer una reflexión. O abre el compás y logra objetivos transformadores menos radicales o corre el riesgo de mover el país a la derecha. ¿Una derecha moderada o una derecha radical? Esa es la pregunta”, señaló De la Calle.

Marcha por la vida en Bogotá - Foto: Concejal Humberto Papo Amín

De acuerdo con la Secretaría de Movilidad y la Policía de Tránsito de Bogotá, señalaron que a esta hora (11:15 a. m.) se presentan manifestaciones en los siguientes puntos de la ciudad, generando afectación vial en Bogotá:

- Carrera 7 con calle 19, avanzando.

- Carrera 116B con calle 80.

[11:10 a.m.] #AEstaHora se presentan manifestaciones en los siguientes puntos de la ciudad, generando afectación vial en Bogotá:



📍Carrera 7 con calle 19, avanzando

📍Carrera 116B con calle 80 https://t.co/fh1O7P4r1w pic.twitter.com/vONs7XvttB — Bogotá Tránsito (@BogotaTransito) June 20, 2023

Es de mencionar que las movilizaciones se realizan en las principales ciudades del país, como Bogotá, Cali, Medellín, Barranquilla, Bucaramanga, Neiva, Pereira, Ibagué, Cúcuta, entre otras.

El común denominador entre los ciudadanos, son las banderas de Colombia. También se escuchan silbatos y vuvuzelas. Además, de carteles con diferentes mensajes que envían al presidente Gustavo Petro.

Vale precisar que son 14 los puntos que los manifestantes le piden al presidente Petro:

1- Se archive la reforma a la salud para que no se destruya el sistema de salud de los colombianos y que se construya una estrategia para que podamos mejorarlo.

2- Se revalúe la reforma pensional, para que aquellos que no tienen la posibilidad de tener una vejez estable reciban una pensión digna sin afectar a los 18 millones de ahorradores.

3- Se archive la reforma laboral, para que se concerte una nueva iniciativa que genere empleo, disminuya la informalidad y aumente la productividad nacional.

4- No se siga subiendo los precios de la gasolina, lo que afecta negativamente la inflación de alimentos y transporte, perjudicando principalmente a las personas de menores ingresos.

5- No se legalicen las drogas como la cocaína, la heroína y las drogas químicas; tenemos un problema de salud que debe ser atendido desde la raíz, y es combatiendo el narcotráfico.

6- Las fuerzas públicas y armadas sean respetadas y valoradas, y que se les permita combatir al narcotráfico y la criminalidad que hoy pone en riesgo a los colombianos, especialmente en los territorios más apartados.

7- No se interfiera la independencia de poderes y que los entes de control tengan total autonomía para adelantarlas investigaciones sobre los casos de corrupción que han empañado el Gobierno de turno.

8- Se mantenga el sistema de pesos y contrapesos para que haya transparencia en las actuaciones de todos los poderes del Estado, incluyendo el legislativo y el judicial.

9- La ‘paz total’ no se haga en el marco extorsivo de la financiación de estructuras narcoterroristas, y mucho menos avalada por países en donde no existe la democracia.

10- No exista persecución a los opositores y se les garantice su seguridad.

11- La libertad de prensa se garantice, que no se persiga a los periodistas ni se amenace a los medios de comunicación.

Marcha de la Mayoría este 20 de junio Bogotá Panorámica Plaza Bolívar - Foto: GUILLERMO TORRES REINA / SEMANA

12- No se divida ningún departamento y se mantengan conformados los departamentos.

13- La Comisión de Acusaciones de la Cámara de Representantes actúe de manera transparente y pública frente al país, asegurando que los investigadores de las denuncias presentadas en contra del presidente no tengan conflicto de interés.

14- El Consejo Nacional Electoral estudie íntegramente las denuncias de financiación ilegal de la campaña presidencial de Gustavo Petro y adelante las investigaciones respectivas sobre las denuncias presentadas en contra de la elección de los congresistas del Pacto Histórico.