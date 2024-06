Gobernadora Dilian Francisca Toro habla con SEMANA tras ataque de las disidencias a Jamundí. Pide a Petro apoyo “más contundente”

SEMANA: ¿Cuál es el principal llamado al gobierno Petro luego de la oleada de violencia en Jamundí?

DILIAN FRANCISCA TORO: La situación que se nos viene presentando en Jamundí tiene que ver con retaliaciones porque hemos estado trabajando en la región entre el Ejército, la Policía, los alcaldes, nosotros. Esto ha hecho que poco a poco se vaya teniendo control territorial en zona rural de Jamundí, que no existía. Esto ha dado lugar a que se cometan estas acciones terroristas. ¿Qué ha pasado? Nosotros podemos trabajar día y noche, estamos trabajando de frente contra la criminalidad, pero no hay contundencia. El Gobierno nacional en algunas cosas nos ha apoyado, pero no hay contundencia en ese apoyo, solos no podemos. Tienen que aumentar el pie de fuerza, la logística, deben aumentar las horas de vuelo de la Fuerza Aérea. Vi un Twitter donde informaban que le iban a recortar la gasolina al Ejército, ¿cómo va a ser? Imagínese, antes estamos pidiendo más logística, más Ejército, más Policía, más inteligencia, actuación, por ejemplo, con el reclutamiento de menores que está disparado en Jamundí y Cali. Necesitamos que el ICBF actúe. Que haya no solamente eso, sino la intervención en sustitución de cultivos, inversión social, en eso necesitamos al Gobierno Nacional. Yo se lo expresé al presidente el día que vino hace un mes al consejo de seguridad, queremos articular, estamos aquí para trabajar, pero necesitamos la articulación y el apoyo del Gobierno más contundente.

SEMANA: ¿Ese apoyo del Gobierno ha sido insuficiente para contener esa oleada de violencia? ¿No ha sido el que se necesita?

D.T.: Sí, creemos que sí, creemos que se necesita más. Yo se lo expresé al señor ministro (Iván Velásquez). Tengo que decir que él nos dijo que nos iba a aumentar el Ejército, la Policía, este jueves llegan 100 policías a Jamundí que van a empezar a articular con Cauca. Esto no solamente es del Valle, es la seguridad del Pacífico, lo que pasa en Valle pasa en Cauca y lo que ocurre en Cauca pasa en Valle y Chocó, nosotros tenemos que tener una estrategia integral para lograr disminuir esta escalada de violencia que se nos está presentando. El ministro nos informó que enviarán más inteligencia y que ameritaba la autorización de más horas de vuelo por el tema que estábamos viviendo en Jamundí y su cercanía con Cali. Quiero contarles, ellos tienen una vía que han hecho, 14 kilómetros desde Cauca, pasan por Jamundí y van hasta el Naya y allá está la minería ilegal. De aquí para allá va la coca y de allá para acá el oro. En minería legal se ganan 29 millones de dólares al año, es decir, la financiación es inmensa.

Gustavo Petro jamundí | Foto: Montaje con foto de Semana / foto de El País

SEMANA: ¿Qué persigue la columna Jaime Martínez con esta arremetida? ¿Cuál es el objetivo?

D.T.: La impresión que me da es que es retaliación porque los están arrinconando un poco. Yo creo que puede ser que estén forzando para que se pacte nuevamente un cese al fuego, no sé cuál es la intención, imagino que es eso y que no avance el Ejército en el control territorial de Jamundí porque por ahí sacan ellos todo, es su principal corredor. Si hay control territorial de la Policía, el Ejército y la institucionalidad, por supuesto, el corredor no será tan expedito como lo es hoy. Una de las cosas por las que estamos trabajando es por un batallón que se debe instalar en la zona alta de Jamundí. En eso estamos.

Ataque terrorista en jamundí Valle | Foto: Aymer Andrés Álvarez

SEMANA: Parece que el Gobierno, básicamente, bajó las manos con la arremetida terrorista en el Valle, fue permisivo con los ceses al fuego y dejaron a la fuerza pública sin poder reaccionar.

D.T.: Es que en Valle, Cauca y Nariño había cese al fuego, pero el Presidente tomó la decisión, más o menos hace tres meses, de levantarlo porque ellos estaban incumpliendo con los diálogos, estaban en la mesa, pero estaban delinquiendo, estuvimos completamente de acuerdo en el levantamiento porque si se va a hacer un proceso de paz tiene que ser serio, donde las partes cumplan, pero ellos no los estaban cumpliendo, lo que hicieron fue fortalecerse. Ahora no hay cese al fuego, entonces, hay más arremetida del Ejército, de la Policía, y eso genera retaliaciones y actos terroristas como los que se están generando.

La gobernadora le pidió al Gobierno nacional reforzar la seguridad en el Valle del Cauca. | Foto: Foto: Gobernación del Valle

SEMANA: ¿Qué decirle a la gente de Cali que está aterrorizada por todo lo que está viviendo en el área metropolitana, por toda esta ola de violencia, patrullajes, prácticamente el control de Jamundí por parte de las disidencias?