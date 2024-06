Álvaro Uribe sale en defensa de Luis Carlos Restrepo tras acusación de Mancuso de supuestamente haber mandado a matar a Vicente Castaño

Uribe defendió la gestión de Restrepo y cuestionó las intenciones que habría detrás de esas acusaciones, si se trataría del Gobierno o el periodista que las mencionó. “Luis Carlos Restrepo, colombiano ejemplar, perseguido político, asilado, desmovilizó más de 45 mil personas en armas. El Dr. Restrepo no se dejó manipular ni atemorizar por la arrogancia narcotraficante del bandido que ahora lo acusa, miserablemente, de asesinar a Vicente Castaño. Bueno saber quiénes mandan a formular esas acusaciones, ¿en el Gobierno o Perafán?”, criticó Uribe.

“Al Presidente de Colombia no le luce mentir, tampoco sustituir 27 años de investigaciones judiciales por el acomodo de un bandido que como muchos de ellos están agradecidos con el Gobierno. Que el presidente haga revisar las bitácoras de vuelo, el manejo correcto de pilotos que venían de gobiernos anteriores, todo administrado con independencia por el Servicio Aéreo de Salud de Antioquia”, aseguró Uribe, refiriéndose a un helicóptero de la Gobernación de Antioquia cuando estaba en ese cargo y que supuestamente habría sobrevolado la masacre de El Aro durante la masacre que ocurrió allí.

Uribe cuestionó si Petro “se siente colega de bandidos” y que si los está poniendo de acuerdo para hacer falsedades y ser premiados. “Mi última reunión con Jesús María Valle fue a finales de 1996, lo asesinaron en los últimos días de febrero de 1998, cuando me encontraba en una universidad en Inglaterra, después de haber terminado el ejercicio de la Gobernación de Antioquia el 31 de diciembre de 1997″, reclamó Uribe.

El líder del Centro Democrático también criticó que Petro haya justificado la visita de paramilitares de forma ilegal como lo denunció Uribe en el Senado con el argumento de que “fue a verlos para que no lo mataran”.

Y le criticó que ahora esté del lado de ellos. “Y ahora socio de sus verdugos de aquellos años, con quienes jamás me reuní, tampoco con la guerrilla. El país sintió un alivio gracias a la seguridad, que evitó al actual presidente tener que buscar salvoconducto de criminales para estar en Colombia”, criticó Uribe.

“A mí no me interesa la venganza. Creo como se acordó que debe existir un tribunal de cierre de la verdad judicial, donde toda persona que se incrimine: guerrillero, militar, paramilitar o civil haya sido funcionario público o no, ahora llamados terceros, pueda declarar y establecer la verdad judicial. Ese tribunal debería ser la JEP tal como el estado colombiano se comprometió mediante declaración unilateral de estado ante la humanidad”, afirmó Petro.