“En el mundo nos aplaudían, aquí nos insultan”: Carolina Corcho arremete contra las “élites” de los partidos por rechazo a las reformas

El pasado 15 de junio, Carolina Corcho, exministra de Salud, fue homenajeada en la Asamblea de Antioquia por iniciativa de la bancada de diputados progresistas. La exjefe de cartera dio un discurso lleno de historia colombiana y rechazo al neoliberalismo, uno de los antagonistas expuestos por el gobierno del presidente Gustavo Petro.

La exministra aprovechó su intervención para defender ideológicamente al Gobierno Petro, resaltando la pertinencia de las reformas sociales y la transición energética, banderas programáticas del mandatario colombiano.

“Hoy nadie puede negar la crisis climática. Aquellos que decían que eran la ciencia ya son la anticiencia. El mundo sabe. Ese es el gran debate en Estados Unidos, ese es el debate en Europa y en el mundo, desatado por los movimientos geopolíticos de un capitalismo de Estado como la China y movimientos que se han dado en el mundo.

El pueblo colombiano no ha podido estar ahí porque nos encerraron en una guerra para que no pudiéramos ver más allá. La pregunta es: ¿Eso que se está planteando en el mundo no es más ni menos que la propuesta reformista que hoy impulsa el presidente Gustavo Petro?”, cuestionó Corcho en su discurso.

La exministra Corcho también resaltó que las reformas sociales son mejor recibidas en el exterior que en Colombia.

“Cuando nosotros íbamos y comentábamos de las reformas, en Europa y en el mundo nos aplaudían. Aquí nos insultan, algunos. Algunos nos insultan por ese tipo de reformas. Son las reformas para trascender un modelo fallido, reconocido desde el origen mismo, llamado neoliberal. Es la reforma a la salud, es la reforma laboral, es la reforma pensional y es la necesaria transición energética que tiene que emprender la humanidad y América Latina, no solo Colombia”, expresó Corcho.

Exministra de Salud, Carolina Corcho. - Foto: Esteban Vega - SEMANA

Corcho también habló sobre la ‘paz total’, que también se debe “conquistar” en Colombia “como fundamento central de los derechos humanos”. También mencionó la reforma a la educación superior, a los servicios públicos y agraria entre aquellas imprescindibles.

“Hacer estas reformas implica un sentido común de supervivencia y este es el momento en el que nos encontramos en Colombia. Terminamos la transición democrática del 91, garantía de los derechos sociales, económicos y culturales, con la dignificación de la vida y la equidad en Colombia. ¿Será que las élites del Partido Liberal y el Partido Conservador tendrán la estatura política y moral para entender que hay que permitir ese cambio en Colombia?”, agregó Corcho.

“Era imposible con la ministra Corcho”: así describe el exministro Ocampo la interlocución con la exministra de Salud

Aunque fue una de las funcionarias más cercanas al presidente Gustavo Petro, las posiciones ideológicas de la ministra de Salud, Carolina Corcho, no permitieron el avance de la reforma a la salud, uno de los pilares en el plan de gobierno.

Exministros José Antonio Ocampo y Carolina Corcho. - Foto: Revista Semana

Su relación con gremios, asociaciones y grupos de pacientes en la discusión de la reforma fue tensa y con muy pocos puntos de encuentro. Sin embargo, esas tensiones también se evidenciaron al interior del Gobierno, en donde exministros como Alejandro Gaviria, Cecilia López y José Antonio Ocampo hicieron críticas a la reforma y pidieron ajustes que no llegaron.

Precisamente, en entrevista con SEMANA, el exministro de Hacienda José Antonio Ocampo, tras analizar su paso por el Gobierno y el papel de “bombero” en el que tuvo que apagar muchos incendios para calmar los mercados, recordó la relación con la exministra Corcho.

“Yo le dije directamente al presidente que la renuencia de la ministra Corcho a negociar cambios en el proyecto de ley era un problema básico: que si no era capaz de hacer concesiones con los congresistas, como no las había hecho con los colegas del gabinete, la reforma se le iba a hundir”, señaló Ocampo.

Pero, además, Ocampo considera que la crisis tuvo nombre propio: “No existe la menor duda de que la ministra Corcho es la causante de la crisis política”, agregó.

Puso como paralelo la relación que llevó con la ministra de Trabajo, Gloria Inés Ramírez, que lideró las reformas laboral y pensional.

“La diferencia entre la ministra de Salud y la de Trabajo en la elaboración de los proyectos fue abismal. Con la ministra Gloria Inés Ramírez trabajé maravillosamente, acordando el proyecto de pensiones. Esa propuesta legislativa es conjunta del Ministerio de Trabajo y de Hacienda, y creo que va a ser aprobada en sus líneas fundamentales. Debería haber sido objeto de una atención mucho más temprana y, de pronto, ya estaría aprobada”, advirtió el exministro.

Exministra Carolina Corcho. - Foto: guillermo torres reina-semana

Consideró que la insistencia de la ministra Corcho de ir primero con la Reforma a la salud, con lo que el presidente estuvo de acuerdo, le restó posibilidades a la reforma pensional de que avanzara.

“Veo que el actual ministro de Salud ha hecho concesiones y eso fue lo que permitió que la reforma a la salud fuera aprobada en primer debate”, señaló Ocampo.

Aunque dijo que no fue fácil la interlocución con la ministra de Minas y Energía, Irene Vélez, finalmente se encontraban formas de diálogo. Pero con el entonces ministra Corcho fue, mucho más difícil. “Mejor dicho, era imposible con la ministra Carolina Corcho”, dijo el exministro Ocampo y explicó que ella tiene “fuertes principios ideológicos que no quería entregar de ninguna manera”.