Varios usuarios se llevaron la sorpresa que el descuento de la mitad del precio del la póliza para determinados vehículos no se podría efectuar, a pesar del anuncio del Ministerio de Transporte de empezar a aplicarlo desde el 15 de diciembre.

Problemas con la reducción del 50 % del SOAT, no cuenta con sanción presidencial

Todo parecía indicar desde ayer empezaría a regir la medida del Gobierno acerca del descuento del 50% del SOAT. Sin embargo, aún no está sancionada, por lo que no se ha podido efectuar. Las personas que se dispusieron a comprarlo, se sorprendieron al escuchar que todavía no está en vigencia.

El 22 de noviembre, durante una plenaria del Senado, el Ministro de Transporte, Guillermo Reyes, informó todo lo relacionado con este proyecto. “La medida de no incrementar por no tener siniestros viales se vuelve un motivo para ser más cuidadosos al conducir. Pero obviamente, si usted incurre en siniestros viales, incrementaremos en un 50 % o 70 % el valor de la póliza. Al estilo de lo que llaman en EE. UU. las licencias de conducción, que lo vamos a hacer nosotros igual, por puntos”, manifestó al momento de su intervención.

El propósito de la reducción en el precio, según lo mencionado por Reyes, parte de la búsqueda en la reducción de la tasa de evasión que tiene la póliza. Fasecolda explicó que la cifra asciende a los $300.000 millones de pesos y que en el primer semestre del 2022 el 47% del parque automotriz (8,13 millones) no cuentan con un SOAT vigente. Además, el Ministro puntualizó que 2.7 millones de motociclistas se verían beneficiados.

El senador Carlos Guevara, del partido MIRA, estuvo de acuerdo con la medida, afirmando que “nos pone una ruta de trabajo para establecer el Estatuto del Motociclista, no solo el garantizar la vida, deberes y derechos que tienen, sino que se establezca la modificación al Código de Tránsito, para que cada artículo no sea un negocio, sino que se eviten más accidentes y muertos”.

Por otro lado, el senador Inti Raúl Asprilla comentó que el Gobierno Nacional se está comprometiendo con la situación de los motociclistas, motivo por el cual la reducción de la tarifa es un gran aporte para la evasión del SOAT.

¿Qué vehículos se benefician?

Asimismo, en Twitter el Ministerio publicó un abecé en el que detallaban la información del proyecto. Entre las características, se afirma que el decreto empezaría a regir a partir del 1 de diciembre, luego de lo pactado por el Ministerio y la Superintendencia Financiera. También que el descuento se le aplicaría a las motocicletas con cilindraje inferior a 200 c.c., taxis, microbuses de servicio público urbano e intermunicipal, y microbuses urbanos. El promedio señalado cuenta que aproximadamente nueve millones de motos se verían beneficiadas por el descuento.

Sin embargo, Reyes señaló que la fecha se aplazaría para el 15 de diciembre. Acorde al borrador del decreto, el valor del descuento sería de la mitad (50%). En ese orden de ideas, la tarifa para las motocicletas del cilindraje mencionado quedaría en $207.000. En el caso de los vehículos de transporte público y taxis, con hasta nueve años de antigüedad, quedaría en $228.400. Los modelos que superen el tiempo de antigüedad, se les reduciría a $456.800.

Otro elemento para tener en cuenta es el otro descuento del 10%, el cual no es reciente y ya está sancionado años atrás. Este afirma que: “Los propietarios de los vehículos que registren un buen comportamiento vial, por no reportar siniestros que afecten la póliza del Seguro Obligatorio de Accidentes de Tránsito (SOAT), y haber renovado su póliza de manera oportuna tendrán derecho a la disminución en el valor del Seguro Obligatorio de Accidentes de Tránsito, si en los dos años inmediatamente anteriores al vencimiento de la póliza registra un buen comportamiento vial tendrán derecho a un descuento, por única vez, del diez por ciento (10%) sobre el valor de la prima emitida del Seguro Obligatorio de Accidentes de Tránsito (SOAT)”.

Empero, los usuarios que se dispusieron a comprar la póliza ayer se llevaron la sorpresa que el descuento no se podía aplicar. La empresa de Seguros del Estado y Previsora Seguros señaló que no han recibido la normativa acerca de la disminución de la tarifa. “Nos permitimos informar que no podemos realizar el ajuste en la fecha mencionada”, señaló la entidad en un comunicado.