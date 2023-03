¿Quién será el gerente de la Federación de Cafeteros? | Tensión en torno a la elección

Nada claro hay alrededor de la elección del nuevo gerente de la Federación Nacional de Cafeteros. Los interesados en el sector quedaron en ascuas, tras la jornada prevista para la elección de una terna, de la que saldrá el escogido para liderar el gremio más antiguo y poderoso del país.

Después de un enconado encuentro, los 15 comités departamentales que forman parte del gobierno corporativo de la Federación se levantaron de la mesa sin avanzar en la tarea de hallar el reemplazo de Roberto Vélez, quien salió en diciembre tras siete años en el cargo, tiempo en el cual la institución aumentó su patrimonio en 100.000 millones de pesos y generó utilidades por 35.000 millones, según el informe final de su gestión.

La elección del nuevo timonel de la Federación, gremio que aboga por los intereses de 550.000 familias cafeteras, no solo evidencia un fuerte pulso entre productores del centro y la periferia del país, sino también el peso del Gobierno en la legendaria agremiación. De hecho, el ministro de Hacienda, en representación de Gustavo Petro, hasta tiene poder de veto, lo que indica que, si no avala el trío de candidatos, simplemente podría hacer borrón y cuenta nueva.

La productividad del campo colombiano está estancada hace más de 20 años. - Foto: Jhon Barros

Primer listado

Siete fueron los escogidos, dentro de una lista de 45 aspirantes que presentaron su hoja de vida ante el Comité Nacional de Cafeteros, y uno de los objetivos consistía en buscar la equidad de género en ese proceso, en línea con la ola en la que está montada la administración Petro.

De hecho, la Federación de Cafeteros, que ya casi completa una centuria (fue fundada en 1927), no ha tenido un timonel femenino, y esta vez el comité directivo, que es la segunda instancia de mayor poder, luego del Congreso Nacional Cafetero, definió que la terna final deberá tener al menos una mujer.

Si bien la ley de cuotas no aplica en organizaciones privadas, pocos están en contra de tomar ese camino, y más aún si las exigencias para ser candidato a gerente de la Federación son tales, que estaría descartada la posibilidad de un favoritismo (por ser mujer) que lleve al cargo a un aspirante con poco fogueo. Por ejemplo, se requieren diez años de trabajo en alta gerencia, condición que fue una de las que excluyó a muchos de los aspirantes iniciales. Aunque también hay voces que señalan que esa exigencia tendría un único fin, y es el de enrutar la elección hacia la terna que sea del agrado del gobierno.

El asunto con las mujeres

Lo cierto es que la elección de gerente en la Federación de Cafeteros está dando de qué hablar. La insistencia en un incremento en la participación femenina, como una regla de oro, se está viendo más como un debilitamiento de la independencia de los cafeteros, pues, además de que fue el ministro de Hacienda, José Antonio Ocampo, quien abogó por incluir más mujeres entre los elegibles, en elecciones de antaño, los comités realizan la escogencia y el visto bueno del presidente solo era para la recta final.

Mujeres Cafeteras. - Foto: Juan Valdez

Aunque el reglamento cafetero indica que el Gobierno no puede incidir directamente en las decisiones de los productores, es claro que la relación entre el gremio y el presidente de Colombia es indispensable. La espera para conocer el desenlace de la elección, en la que participan Sandra Morelli, Cesar A. Echeverry, Germán A. Bahamón, Luis Fernando Mejía, Carlos Felipe Robayo, Santiago Pardo Salguero y Mauricio Velásquez, se prolongará hasta el 21 de marzo, cuando de nuevo se reunirá el Comité Nacional Cafetero.

El pulso no será fácil, pues las decisiones se toman por votación y el mayor peso lo tienen las regiones que más producen café, asunto en el cual hubo un relevo, pues ya esa distinción no la tienen los departamentos del centro del país: Antioquia, Caldas, Cundinamarca, Risaralda y Norte de Santander. Ahora son los caficultores de Huila, Cauca y Tolima, entre otros, los que aportan más del 60 por ciento de la producción total.

A ello se le suma la presencia en el escenario del ministro Ocampo y de la ministra de Agricultura, Cecilia López, quienes han estado en el forcejeo, en medio de reclamos de quienes dicen, como el exministro Juan Camilo Restrepo, que el gremio no es una dependencia de la Casa de Nariño. En los pasillos se habla de que los dos estarían a favor de que gane una mujer.

Así las cosas, el nuevo timonel de la Federación de Cafeteros no la tendrá fácil. No solo llega en un momento de reducción en la producción del grano, que en 1989 era de 18 millones de sacos y pasó en 2022 a 11 millones, mientras el consumo mundial crece, sino que será escogido en una elección tensa, podría no alcanzar el consenso necesario para sacar adelante un gremio fundamental para la productividad del campo.