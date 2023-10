“Recibimos un país descuadernado en materia fiscal”: así se sacudió el Ministro de Hacienda el agua sucia que le echó al gobierno la oposición

De hecho, propició una acalorada polémica, pues hubo voces, como la de Óscar Darío Pérez, que salieron en defensa del gobierno del expresidente Iván Duque. Otros parlamentarios de la oposición se mostraron extrañados de la reacción del jefe de la cartera de las finanzas públicas, quien habló de oligopolios en la construcción y en la banca, lo que pondría un freno al sector para su evolución, pues ellos, no hacen proyectos en zonas apartadas y las entidades financieras no los respaldan.

En réplica, Pérez dijo que si bien es cierto que las constructoras no van a lugares donde no es rentable hacer un proyecto de vivienda, también lo es que la banca pública (el FNA, el Banco Agrario), no financian construcciones, porque “no son capaces”.