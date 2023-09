Reforma laboral: pequeños empresarios piden que se reconozca la nueva realidad de la empleabilidad, con horario flexible y no exclusividad

A través de la presidenta de la agremiación, Rosmery Quintero, manifestaron que los jóvenes de hoy, que son la fuerza laboral que permanecerá por unas décadas, y que tendrían que ser los más tenidos en cuenta en la reforma laboral que se plantea ahora, buscan horarios flexibles para un mayor equilibrio entre el trabajo y la vida personal. Están interesados en el trabajo por horas, en la no exclusividad, en la elección voluntaria del teletrabajo y la posibilidad de retirarse cuando así lo consideren. No obstante, “esas nuevas tendencias del mercado laboral no son recogidas en esta reforma, advierte.