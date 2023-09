“Que una persona trabaje más de ocho horas no la hace productiva”: experto explica el abecé de la reforma laboral; todo lo que hay que saber del proyecto

Hace poco más de una semana se presentó nuevamente el proyecto de ley de la reforma laboral, la cual buscará ser aprobada en esta legislatura. El articulado trae muchos aspectos importantes, algunos innovadores y otros polémicos. Por eso, es una reforma a la cual hay que ponerle la lupa en aras de entender los efectos que traería su aprobación.

SEMANA entrevistó a Jean Tamarones, abogado especializado en Derecho del Trabajo, magíster en Derecho del Trabajo, docente en pregrado y posgrado; y socio fundador de la firma Legal Trust Abogados Consultores S.A.S. El laborista explicó todos los detalles que hay que tener en cuenta con el articulado.

SEMANA: Antes de hablar del proyecto de ley en cuestión, quisiera preguntarle si, teniendo en cuenta el panorama actual del sector laboral. ¿Es necesaria una reforma laboral?

Jean Tamarones: Yo siempre he apuntado que las reformas en cualquier parte del mundo muchas veces ocurren primero por un impulso en movimiento político que ha sido el bastión y lo que pretende alcanzar con esto evidentemente es una ganancia social; pero en sentido estricto, las reformas deberían ser necesarias cuando funcionen correctamente los organismos competentes encargados de la supervisión y de la revisión de las normas. Todo el Estado que pretenda una reforma en este caso del punto de vista laboral primero debe hacer una revisión interna si están funcionando el mecanismo porque no vaya a ser que se haga una reforma y sigamos sin el mismo acceso a respuestas oportunas en el caso administrativo, por ejemplo, sino se queda como una ley ilusoria. Por qué haces tan buen contenido si realmente no puedes aterrizarla.

Realmente para nosotros poder decir si estamos en presencia una necesidad reforma, pues yo te diría en principio que no, porque nosotros lo que tenemos que tener en cuenta primero que si está funcionando el carril administrativo y el carril judicial en el cual se desplazan estos conflictos que tienen a dirimirse.

S: ¿En qué puntos habría que hacerle énfasis?

J.T: Más bien estoy enfocado en decir que me gustaría que funcionara de manera diferente el Ministerio del Trabajo.

Jean Tamarones, abogado laborista. | Foto: Suministra a SEMANA - Legal Trust

S: ¿Cómo es el balance actual de la exclusión laboral? Tanto a nivel regional, de género, edades, estratos socioeconómicos, entre otros.

J.T: Como tenemos el ordenamiento jurídico en este momento funciona para evitar ese tipo de discriminaciones porque lo que evita la inclusión es la discriminación; entonces cuando existe un desequilibrio jurídicamente lo único que permite equiparar esto es que existe una norma que regule o prohíba cierto tipo de discriminación. La Constitución Política de Colombia el año 1991 garantiza al 100% la evasión de cualquier discriminación y la Corte Suprema de Justicia en la Sala de Casación Laboral y la Corte Constitucional han ido progresando en una manera veloz para la reivindicación de los derechos de las personas que tienen ciertas condiciones o gustos distintos. Entonces el tema de la inclusión pareciese más una forma de remarcar algo que ya está escrito para resaltar. No se trata de venderlo como algo nuevo, sino que es algo que ya se ha trabajado y se viene manifestando.

La reforma contempla modificaciones en las horas trabajadas.

S: Colombia es uno de los países que, según la OCDE, cuenta con la mayor cantidad de trabajo. ¿A qué se debe esto?

J.T: Hasta el año pasado, Colombia tenía 103 años con la jornada más larga del mundo. En 1919, uno de los primeros temas que tenía la Organización Internacional de Trabajo era que tenía que en ese Tratado de Versalles que era precisamente la jornada y por eso es uno de los primeros convenios internacionales. Colombia forma parte de su creación de la organización internacional y la jornada máxima era 48 horas.

Hasta hace poco se aprobó una ley que otorga una disminución gradual gradual, entonces ya por allí sí es cierto tenemos una en las jornadas más largas. Incluso, a 48 horas es una cosa que no tiene mucho sentido para nosotros los laboralistas porque creemos que la progresividad de los derechos laborales. Entonces en ese sentido era un poco absurdo que estuviésemos todavía trabajando 48 horas.

S: ¿Eso quiere decir que la reducción de horas si era necesaria?

J.T: Hay estudios que indican que una persona es productiva entre cuatro y cinco horas al día. Yo antes decía seis y parece que eso lo lo bajaron. ¿Por qué? porque mientras tú revisas Gmail, atiendes una llamada o das respuesta a contestaciones de correos. Todo eso te lleva a reducir esas ocho horas, entonces que una persona trabaje más de ocho horas no la hace productiva. Si es necesario bajar y esto sin que evidentemente tengo impacto, qué es lo que tiene que hacer la empresa por parte del trabajador. Evidentemente es mayor compromiso, pero las empresas deben tener muy claras las reglas del juego. Es decir, tener bien asignado todo por tareas y no por cumplimiento de horario, sino un cumplimiento de tareas cuando las empresas empiezan a exigir resultados números y cuando tú colocas todo eso empiezas a medir la productividad del trabajador.

Muchos dirán que esa no es una regla general. Es cierto, pues depende del proceso medular, pero la empresa debe adoptar sus políticas a su supervisión y procesos medulares para que no tenga una incidencia. Pero era necesaria la reducción.

Primera radicación de la reforma en el Congreso el semestre anterior. | Foto: guillermo torres-semana

S: Uno de los varios puntos que tiene la reforma laboral radica en el contrato de aprendizaje. Bajo su criterio, ¿es un modelo desvalorizado?

J.T: Lo que ocurre con el contrato de aprendizaje es que, primero, es desconocido por muchas personas, cuando tú hablas con algunas personas y les preguntas cuántos tipos de contrato hay y dentro de ellos te nombra el de aprendizaje; hasta ahora, el contrato de aprendizaje no es un contrato de trabajo, es un contrato que tiene la finalidad de que la persona que está a punto de graduarse pueda ensayar los conocimientos que ha tenido en un espacio laboral real.

Lo que pasa es que cuando uno se gradúa, pues sale improvisar mucho. Entonces lo que plantea la reforma laboral es que ahora esto sea entendido como un contrato de trabajo y pagarle al trabajo al al estudiante un salario que no debe ser inferior al mínimo y si es un contrato de trabajo, pues evidentemente va a tener todos los beneficios laborales. Yo no lo veo tan desvalorizado y considero más bien que que es un espacio que deben tener los estudiantes. Aquí el problema que estamos teniendo es que se le está imponiendo a la empresa privada la carga adicional de tener que pagar al menos un salario mínimo cuando realmente o muchas veces ni siquiera están tiempo completo los aprendices. Tú no puedes imponer o poner sobre el estudiante la responsabilidad que pueda tener, por ejemplo, un analista de un banco o en una empresa, un analista de nóminas no es lo mismo a que le coloques a una persona y ayudarlo allí y quizás están ganando y la diferencia no es tan alta porque es un analista y a lo mejor tendrá un salario encima del mínimo.

El contrato de aprendizaje permite que los estudiantes apliquen sus conocimientos en un ambiente real. | Foto: Getty Images

S: Con esto que plantea, ¿Qué alternativa tendría este problema que señala?

J.T: Me parece que debe debería dársele otra otro otra fórmula. Bien que la reforma piense en mejorar ese contrato para quienes lo aplican, pero el fallo que estaría teniendo es en la forma en la que lo plantean que termine en un punto afectando a las empresas. Me parece que quizás la fórmula como está planteada en la que se le ingresa una carga adicional a la empresa privada sobre la sostenibilidad de esto. Creo que debería regularse de otro modo, hay que buscarse otro enfoque porque es delicado sobre todo cuando tienes una cantidad de regulaciones que se vienen con este proyecto.

S: ¿Considera que modificar los horarios de trabajo diurno y nocturno es necesario?

J.T: Al parecer se trata de una reivindicación de que la jornada diurna tenga un límite menor. La única consecuencia que esto tiene es que, si tú entras a trabajar, por ejemplo al mediodía; y trabajas hasta las ocho de la noche porque te sirve de ese modo porque estudias en la mañana y conseguiste lograste conseguir un trabajo en la tarde. El problema es que ahora después de las siete del límite de la jornada diurna, después tendrá el recargo que establecido para para la jornada nocturna. Esto se suma evidentemente a otros recargos que tiene que cargar, por supuesto la empresa que funciona que de repente decía evidentemente todo esto es beneficio para los trabajadores.

Generalmente hay empresas que trabajan como hasta esa hora, el problema sería solamente en aquellas empresas que trabajan sin solución de continuidad es decir que tienen procesos que deben trabajan 24/7. Entonces las empresas que trabajen a esa hora lo que van a decir es ‘sí, tú trabaja hasta esa hora, pero espérate, vamos a reducir, porque a lo mejor como estás tú hay diez más y ese recargo ya aumenta tu estructura laborar’. Van a ocurrir dos cosas, uno; si estoy ofreciendo un servicio o un producto, le tengo que aumentar el precio porque es obligatoriamente porque tengo que cubrir la estructura general de costo labor de la empresa; o voy a reducir esta parte de la jornada.

S: Con ese último escenario que plantea, en el que toque reducirle a la jornada, ¿Qué efecto tendría?

J.T: Entonces, como no vas a trabajar tantas horas al trabajar menos, entonces vamos a adaptar un poco el salario. Esa es la consecuencia. Ninguna fórmula de por sí trae consigo la fórmula para generar empleo, eso no es así. Lo que genera empleo son políticas que se establecen o acuerdos que se llegan las empresas, estados y el sector privado para plantear unas condiciones en las que pueda hacerse contratar personas y generar un empleo formal decente, pero no las regulaciones.

Le reforma laboral viene con varios cambios en diferentes asuntos, unos con más efectos que otros. | Foto: 123RF

S: ¿Cómo ve el artículo relacionado a la remuneración del trabajo suplementario y su implementación gradual de aquí a los próximos años?

J.T: Aquí tengo que hacer una una diferencia porque digamos que esto no es trabajo extra, esto es trabajo suplementario o trabajo en días de descanso, dominical o día festivo. Las horas extra son aquella extensión de la jornada diaria en la que tú trabajas adicional, si te toca trabajar en día de descanso o día festivo, que es lo que está tratando de reivindicar (la reforma) allí es el pago sobre el 100% del costo de la hora ordinaria.

Tal fuerte es el impacto económico que dice, bueno, es el 100% a partir del año que viene, son 80% al año siguiente y para 2025 va a pagar el 90% y en 2026 se pagará definitivamente el 100%. Lo que trae realmente una implementación gradual de la mano con la reducción de la jornada. Cuando llegue a 42 (horas), va a llegar al 100% de este pago. Entonces va a ser un año donde se van a poner a prueba los procesos modulares de las empresas.

El experto señala que el impacto de la reforma será económico para las empresas y con más beneficios para los trabajadores. | Foto: Getty Images

S: ¿Y eso que generaría?

J.T: Lo que ocurre aquí es que hay un tema que es sumamente importante. Nosotros asesoramos a empresas transnacionales. Por ejemplo, una empresa contratista de electrificadora es un trabajo que no puede descansar los fines de semana. Tú obligatoriamente tienes que hacer turnos para poder cubrir esto o cuando salen emergencias toca llamar al personal y que vayan y atiendan esto o cuando tocan emergencias. Entonces esto no es un capricho; trabajos como estos que, toca trabajar un domingo así sea de descanso, si no nos podemos quedar sin luz o toda la cuadra.

Con todo eso, no van a poder cubrirlas, entonces este tipo de recargas sí van a beneficiar al trabajador evidentemente, pero no a las empresas. En mi propuesta como empresa dentro de la estructura de costo labor va a tener un incremento importantísimo acá y tengo que meter ahora las horas extras y tendré que meter, por supuesto, este incremento adicional. Entonces eso se traduce en dinero y gastos; evidentemente el servicio que vamos a recibir va a tener un costo mayor.

Yo estoy de acuerdo que al trabajador se le dé una reivindicación, pero el problema está en qué las empresas se verán afectadas. Hay algunas que no se verán afectadas y no les importará, pero hay otras que sí les va a pegar muchísimo precisamente por el costo de esto.

S: ¿Por qué beneficia más al trabajador que a la empresa?

J.T: Mira, cuando tú colocas el 100% (del recargo), el trabajador prefiere agostarse trabajarlo para recibir más dinero porque lo necesita. Entonces, claro, esto es contraproducente tanto para el derecho a la desconexión como para lo que, en teoría, debería perseguir esto que es el descanso, el espacio y el desarrollo de la personalidad.

Uno de los derechos que busca reivindicar el proyecto es el derecho a la desconexión laboral. | Foto: Getty Images

S: Ahora que lo menciona, el tema de la desconexión ha sido llamativo y más en tiempos cuando la salud mental ha sido tomada en cuenta en más medida por el desgaste laboral. ¿Cómo percibe esa iniciativa?

J.T: Acá hay unos porcentajes muy duros, la gente no se desconecta, sigue conectada y eso genera estrés, enfermedades cardiovasculares y otra cantidad de afecciones a la salud. Un work chaotic, que es una persona adicta al trabajo. Eso está mal. Como en derecho tú tienes que hacer una interpretación sistemática de las normas, no puede interpretarse de manera aislada. Por eso, el derecho a la desconexión va atado a esto que nosotros estábamos hablando del trabajo en día de descanso y vía dominical. Mira la contradicción que existe que, por un lado, una ley dice que no vas a trabajar después que termina tu jornada y por otro lado tengo una regulación que me dice, si puedes trabajar pero te van a pagar el 100%. Eso no tiene sentido.

La desconexión laboral es fundamental para el cuidado de la salud mental. | Foto: Getty Images

Entonces, ese derecho a la desconexión, a mí me parece que debería profundizarse un poco más. De hecho, hace días la Corte Constitucional ha sacado una nota de prensa donde habla sobre la extensión y a quienes se les debe aplicar el derecho a la desconexión porque los trabajadores de confianza y manejo están excluidos de ella. Ya la Corte dijo que hay un momento que tienes que tomarlo en cuenta y yo estoy completamente de acuerdo en ese aspecto, porque es hecho que tú seas trabajador de confianza y manejo no quiere decir que no tengas límite de este trabajo; tú tienes que tener un espacio para descansar, desconectarte y tener tu vida privada.

Esa ley es muy sosa, porque no tiene dónde agarrarse para hacerla más efectiva y reformas como este proyecto que plantean, lo que hace es debilitarla aún más.

S: ¿Por qué?

J.T: Si la aprueban un proyecto así, donde dice que yo te puedo llamar los fines de semana, con lo que tengo que pagarte. Entonces eso tiende a ser un poco incongruente y allí toma fuerza de que, en efecto, no es para todas las empresas, sino que es para algunas en específico que sí tienen la necesidad de trabajar de emergencia, entonces no tiene límite, tiene algunos vacíos.

Pero yo debo aplaudir el ordenamiento jurídico colombiano, porque en toda Latinoamérica y lo puedo decir con mucha propiedad, es que en comparación con otros países estamos muy avanzados en cuanto a la protección de los trabajadores.

Cuando aquí se dice que los trabajadores están precarizados, es completamente falso. Cuando se aprobó la ley de la desconexión laboral, fue un paso enorme que ningún otro país de Latinoamérica tiene regulado; la tienen solamente en un artículo dentro del teletrabajo. Colombia era el único que ya tenía regulado el teletrabajo y ya hablaba de la desconexión laboral.

La reforma pretende modificar las políticas de las empresas de aplicaciones móviles como Rappi y Uber. | Foto: Getty Images/iStockphoto

S: Un tema que llama especial atención es el registro de información en plataformas digitales de reparto. Desde la creación de un mecanismo de reconocimiento de identidad plena que permita individualizar al trabajador digital de servicios de reparto, hasta el habeas data. ¿Qué consideración le refleja este asunto?

J.T: Mi visión sobre esto y más porque he estudiado el fenómeno de la agudización; es decir, la onda más económica desde hace unos buenos años y conozco cuáles son las decisiones a nivel mundial más polémicas sobre estos temas. Lo que me ha llamado la atención es que cómo es que a nosotros los laboristas nos encanta traernos todo el derecho al trabajo y decir ‘esto es un contrato de trabajo’ y nos encasillados todo allí, golpeamos a la economía emergente. Si tú le dices a Rappi que no genera ganancias, si tú le dices que tienes que contratar a 15 mil repartidores y tienes que pagarle prestaciones sociales, seguridad social; bueno, se acabó Rappi como lo conocemos.

Lo que yo considero que hay que tomar en cuenta es cómo nacieron estas plataformas, cuál es la finalidad de ellas y tratar de buscar un equilibrio con aquellas personas que usen estas plataformas para lucrarse de algún modo. Yo suelo usar Uber y no ha habido un solo conductor que se sienta trabajador, no hay uno solo que se sienta subordinado a la plataforma web.

Poco a poco, el uso de plataformas ha sido cada vez más importante en los negocios. | Foto: Esteban Vega La Rotta

S: ¿Y con Rappi es igual?

J.T: Caso distinto con Rappi. Si tú me preguntas cuál creo que podría ser la solución para no decir que están precarizados o, por otro lado, meterlos como trabajadores y acabemos con eso rápido, porque eso es lo que va a ocurrir. El primer ejemplo es que cuando hagas un servicio, en vez de costarte siete mil, te va a costar 20 mil. ¿Por qué? porque de ahí ahora tienes que pagar prestaciones sociales. Yo creo que toca, en cambio, apuntarle al fortalecimiento de la seguridad social, sin que tenga todas las consecuencias propias de un contrato de trabajo en una relación laboral.

Si se le fortalece la seguridad social a a estas personas y que tengan acceso a la salud y ARL. Adicionamiento, si tú le colocas porcentajes de ganancia un poco mayores por parte de la empresa, yo creo que se va solucionando esa brecha que hablamos.

S: ¿Qué piensa del aspecto planteado en este punto sobre el manejo de la información?

J.T: Evidentemente tiene que fortalecerse el tema de la información sobre el usuario. Yo pido un servicio para cenar, por lo que entre menos información tenga el repartidor, mejor para el usuario. Siento que es importante que ese punto se fortalezca. Uber ya ha estado practicando algunos avances.

El trabajo doméstico está contemplado en el proyecto de ley. | Foto: Getty Images

S: ¿Cómo ve el planteamiento de la formalización del trabajo doméstico remunerado, para que quienes trabajen en esto sean vinculados mediante un contrato de trabajo?

J.T: Este punto es un avance, es un paso hacia adelante para el trabajo doméstico. Ojalá que el Ministerio del Trabajo lleve un control real de esto para que se evite precarizar este trabajo. Hay un espacio de precarización, me parece interesante que de pronto haya un poco más de control.

Pero así la vincules, ¿Quién va a saber? Cada uno tiene su casa y contrata a una persona, le paga pero no fue a inscribirla al Ministerio. La única forma para que ella (la persona trabajadora doméstica) sepa es que vaya al Ministerio del Trabajo y pregunte y diga sí. A lo mejor si lo hiciste y ella no lo sabe. Entonces lo que debería hacer el Ministerio es buscar una fórmula que realmente su actividad sea de inspección.

S: Los trabajadores del arte es un asunto contemplado en el articulado, concretamente con el tipo de contratación y trabajo. ¿Considera que esta medida aporta en gran medida al sector cultural, el cual ha hablado en varias ocasiones con el Gobierno para mejorar la situación actual? ¿Es un gran paso?

J.T: Lo primero que nosotros debemos tomar es el contrato de trabajo. Cuando existen los elementos propios de este no necesita estar por escrito. Por ello, el contrato según su forma es escrito; es verbal el contrato de trabajo con que una persona presente un servicio y pueda demostrarlo, entonces se activa la presunción de mortalidad e inmediatamente, pues lo que perciba esa persona como remuneración será su salario y se tiene que existe una subordinación salvo que pueda demostrar lo contrario.

Entonces lo que ocurre con este tipo de contratos es que vamos a ver que les empezarán a establecer algunas condiciones a esa relación para darle un poco de gorma y tratar de, en teoría, darle un carácter tuitivo mayor. Entonces lo primero que dice es que tiene que ser por escrito como el contrato a término indefinido para que sea el contrato por obra y labor tal como lo plantean acá. Acá tiene que constar por escrito y tiene que establecerse dentro de ellos, por supuesto, cuáles son las actuaciones que ellos van a hacer. Es como para tratar de reivindicar un poco más a los trabajadores de teatro o algún artista determinado con alguna presentación; para que de algún modo ellos tengan los beneficios del contrato de trabajo.

El proyecto se encuentra en trámite en el Congreso. El Gobierno está a la espera que se apruebe pronto. | Foto: guillermo torres-semana

S: ¿Cómo ve las medidas adicionales en relaciones laborales para periodistas, comunicadores sociales y trabajadores afines?

J.T: Lo que tiene este artículo completo y cuando se hace la interpretación, es que trata de sacar una idea general y lo que dice es ‘ojo, a estas personas que trabajan en medios de comunicación hay que cuidarles la jornada’. De tal modo que cuando una persona está ejecutando después de sus horas debe contarse dentro de la jornada de trabajo. Claro, si tú de excediste de ese tiempo de jornada, ya estás haciendo un trabajo.

Esto debe tenerse en cuenta como horas extraordinarias y no deberían ser superiores a dos. Lo que busca plantear es el cuidado de la jornada; es decir, no exceder a los trabajadores. Si tú necesitas desempeñarte como periodista, tú necesitas unas herramientas de trabajo que son suministradas directamente por la empresa y adicionalmente tienen que cuidar tu seguridad y salud en el trabajo. Por ejemplo, si tú trabajas haciendo entrevista, el escritorio y la silla deben ser ergonómicas. Todo eso lo debe tener en cuenta el empleador.

La reforma pretende mejorar las condiciones laborales de los periodistas. | Foto: Getty Images/iStockphoto

S: ¿Algún último comentario sobre la reforma?