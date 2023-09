Se estarían embolatando nuevamente las reformas de Petro: los congresistas quieren modificar los textos del Gobierno

El Gobierno Petro no tiene aún los votos suficientes para la aprobación de sus reformas en el Congreso y, a medida que pasan los días, a las iniciativas les surgen obstáculos. De hecho, casi dos meses después de iniciado el segundo año legislativo, las discusiones no arrancan. Mientras tanto, el grueso de los partidos busca aplazar los debates para después de las elecciones regionales de octubre próximo.

La votación fue ordinaria y no se hizo de forma nominal y pública. Por eso, los congresistas cercanos al presidente Petro creen que la oposición los engañó y les metió un golazo por distraídos y por no leer. El ministro Velasco le vendió al país el mensaje de que la proposición surgió del gran acuerdo nacional que promueve Petro. Pero la realidad es otra.

Mondragón dejó claro en los chats: “Por supuesto, fue una jugada, pero no deberíamos caer en el juego de justificar la votación”. Propuso cambiar el discurso y decir: “Siempre estamos dispuestos a la concertación, pero no vamos a entrar en el juego de la dilación con jugaditas. Esperamos que el ánimo de concertación esta vez sea sincero y no se pretenda una jugada para suspender el debate de las reformas”.“¿Cuál es la línea a seguir? ¿Decimos que fue una jugadita? ¿Decimos que no estábamos poniendo atención? ¿Decimos que la mesa directiva tuvo la culpa?”, se preguntó el representante Toro.