Gustavo Petro envió un mensaje directo sobre la polémica reforma laboral que nuevamente radicó su Gobierno en el Congreso, ¿qué dijo?

Cuando menos se esperaba y en medio de las mayores tensiones con el sector privado, tras la no asistencia del presidente Gustavo Petro a la clausura del Congreso de la Andi la semana anterior y el aplazamiento del encuentro con los representantes del Consejo Gremial Nacional, el Gobierno decidió presentar, en silencio, la reforma laboral en el Congreso.

De sus iniciativas sociales, esta fue la única que no sobrevivió el trámite en la legislatura pasada. En total, el nuevo proyecto trae 92 artículos, 16 más que el original. Dentro de los cambios que se destacan en la estructura del proyecto presentado, sobresalen las formas de contratación y de pagos en la seguridad social.

Este último es tal vez el más novedoso de los cambios en la iniciativa. Según explicó José Daniel López, director ejecutivo de Alianza In –gremio que agrupa a las plataformas digitales–, se establecieron dos tipos de relaciones entre trabajadores y empresas de las plataformas. La primera, a través de un contrato independiente, en donde las empresas contribuyen con una parte del pago a la seguridad social de los repartidores de la siguiente manera: el pago será tomado del 40 por ciento del ingreso base de cada repartidor; las plataformas pagarán el 60 por ciento del aporte de salud y el 60 por ciento del aporte en pensión y el trabajador el 40 por ciento restante, respectivamente.

Durante la entrevista ‘Panorama laboral: tendencias, cifras y competencias’, Stefano Farné, Director del Observatorio Laboral de la Universidad Externado de Colombia, señaló que no estaba de acuerdo con muchos elementos de la reforma laboral pero la consideraba “justa”. | Foto: Guillermo Torres

Por eso, a pesar de contar con algunos avances, también llegaron críticas de expertos laboralistas y gremios. Por una parte, en el tema de la forma. El primero en pronunciarse fue Bruce Mac Master, presidente de la Andi, quien advirtió en su cuenta de Twitter que “como miembros de la Comisión Tripartita de Políticas Laborales le habíamos solicitado formalmente al ministerio que citara a una reunión para debatir un nuevo proyecto. Esto no sucedió”. Y agregó: “El Gobierno deberá presentar al Congreso y al país la evaluación de la propuesta sobre empleo, informalidad e impacto fiscal. No podemos cometer el error de dejar a miles y miles de familias sin empleo. La responsabilidad con ellas es inmensa”.

En el mismo sentido, Charles Chapman, experto laboralista y socio de la firma Chapman Wilches, aseguró que la presentación de la reforma no atiende el tripartismo. “Esto, incluso, vicia el proyecto”, dice. Como asegura un dirigente empresarial: “No se entiende el alcance del acuerdo nacional que quiere el Gobierno, porque luego de aplazar la reunión con el Consejo Gremial radica la reforma laboral sin ningún tipo de consenso”.

Sin duda, el problema laboral en Colombia es estructural y es necesario abordar una reforma que entregue soluciones para generar empleo y reducir la informalidad en medio de retos como los desarrollos tecnológicos y los vaivenes de la economía. “No es que no necesitemos una reforma laboral, porque definitivamente la necesitamos; el problema es que no deberían imponernos una visión política que no aborde las necesidades reales de Colombia, las cuales son mejorar las tasas de desempleo y reducir la preocupante informalidad. Lo que más preocupa es que el Gobierno parece estar renunciando nuevamente a la posibilidad de un diálogo nacional significativo”, afirma Camilo Cuervo, socio de la firma Holland & Knight.